Sorteggi Champions League: data, orario e dove vederli in tv

ROMA - Dopo Lazio e Napoli anche l'Inter è stata eliminata agli ottavi della Champions League, battuta ai rigori dall'Atletico Madrid . Non c'è più alcuna italiana dunque tra le otto squadre che aspettano ora i sorteggi per conoscere gli accoppiamenti dei quarti e delle semifinali .

Champions, le squadre che partecipano ai sorteggi

Al sorteggio dei quarti partecipano le otto squadre che hanno superato gli ottavi di Champions League. Questo lo schieramento completo:

Arsenal (Inghilterra)

Barcellona (Spagna)

Bayern Monaco (Germania)

Manchester City (Inghilterra)

Paris Saint-Germain (Francia)

Real Madrid (Spagna)

Atletico Madrid (Spagna)

Borussia Dortmund (Germania)

Sorteggi Champions League: luogo, data e orario

Il sorteggio dei quarti di finale, delle semifinali e della finale della Champions League 2023/24 si svolgerà venerdì 15 marzo 2024 alle ore 12 nella sede della Uefa a Nyon (Svizzera).

Dove vedere in tv e streaming i sorteggi di Champions

Sarà possibile seguire il sorteggio dei quarti di finale, delle semifinali e della finale in diretta tv su Sky Sport 24 (canale 200, per abbonati), Prime Video (tv/streaming, pere abbonati) e Canale 20 (gratis). L'evento sarà trasmesso anche in diretta streaming su su SkyGo (per abbonati), Youtube Sky Sport (gratis), Now (per abbonati), Mediaset Infinity (gratis) e sul sito della Uefa (gratis). Sarà inoltre possibile seguire la diretta testuale sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.