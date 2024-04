Atletico Madrid-Dortmund diretta ore 21: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Riflettori accesi al Civitas Metropolitano per la sfida tra l'Atletico Madrid e il Borussia Dortmund , valida per l'andata dei quarti di finale di Champions League.

Atletico Madrid-Borussia Dortmund, l'orario

Atletico Madrid-Borussia Dortmund, andata dei quarti di finale di Champions League, si giocherà al Civitas Metropolitano con calcio d'inizio alle ore 21.

Dove vedere Atletico Madrid-Borussia Dortmund in diretta tv

La sfida tra Atletico Madrid e Borussia Dortmund sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport 251. Potrete seguire l'incontro anche con la diretta testuale sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.

Dove vedere Atletico Madrid-Borussia Dortmund in streaming

Il match Atletico Madrid-Borussia Dortmund sarà visibile non solo in diretta tv ma anche in streaming scaricando le applicazioni Sky Go, Now Tv e Infinity sui vostri dispositivi mobili: pc, tablet e, ovviamente, smartphone.

La probabile formazione di Simeone

ATLETICO MADRID (5-3-2): Obalk; Molina, Savic, Gimenez, Witsel, Lino; Llorente, Koke, De Paul; Griezmann, Morata. All.: Simeone

A disposizione: Moldovan, Gomis, Hermoso, Paulista, Azpilicueta, Reinildo, Vermeeren, Riquelme, Saul, Barrios, Angel Correa.

Indisponibili: Lemar, Depay. Squalificati: -. Diffidati: Hermoso, Savic, Koke, Lino, Morata.

La probabile formazione di Terzic

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Sabitzer, Can; Sancho, Brandt, Aeyemi; Fullkrug. All.: Terzic

A disposizione: Meyer, Lotka, Sule, Wolf, Ozcan, Nmecha, Duranville, Reus, Haller, Byoe-Gittens, Moukoko.

Indisponibili: Bensebaini, Malen. Squalificati: -. Diffidati: Hummels.

Atletico Madrid-Borussia Dortmund, la cronaca

Lontani anni luce da Real Madrid e Bayer Leverkusen, capoliste dei rispettivi campionati, e con le coppe nazionali già sfumate per entrambi, ad Atletico Madrid e Borussia Dortmund non rimane altro che scommettere forte sulla Champions League. Simeone mira a prendersi un buon margine di vantaggio nel fortino del Civitas Metropolitano, dove i colchoneros hanno vinto 17 delle 19 partite disputate in questa stagione, con un en plein di trionfi anche in Europa. Il collega Terzic, da parte sua, non avrà a disposizione il terzino sinistro Bensebaini e l’esterno offensivo Malen. Dovrebbe recuperare in tempo, invece, l’ex Juve Emre Can.