Psg-Barcellona ore 21: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Sfida elettrizzante quella che andrà in scena questa sera tra Paris Saint Germain e Barcellona , valida per i quarti di finale di Champions League e trasmessa in esclusiva da Amazon Prime Video .

Psg-Barcellona, l'orario

Psg-Barcellona, andata dei quarti di finale di Champions League, si giocherà al Parco dei Principi con calcio d'inizio alle ore 21.

Dove vedere Psg-Barcellona in diretta tv

La sfida tra Paris Saint Germain e Barcellona sarà visibile in diretta esclusiva su Amazon Prime Video. Potrete seguire l'incontro anche con la diretta testuale sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.

Dove vedere Psg-Barcellona in streaming

Il match Psg-Barcellona sarà visibile in streaming scaricando l'applicazione Prime Video sui vostri dispositivi mobili: pc, tablet e, ovviamente, smartphone.

La probabile formazione di Luis Enrique

PSG (4-3-1-2): Donnarumma; Zaire-Emery, Marquinhos, Hernandez, Nuno Mendes; Fabian Ruiz, Ugarte, Vitinha; Kang-in Lee, Dembélé, Mbappé. All.: Luis Enrique

A disposizione: Navas, Tenas, Beraldo, Skriniar, Danilo Pereira, Soler, Barcola, Kolo Muani, Goncalo Ramos.

Indisponibili: Kimpembe, Mukiele. Squalificati: Haikimi. Diffidati: L. Hernandez, Skriniar, Ugarte, Dembélé

La probabile formazione di Xavi

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Araujo, Cubarsi, Cancelo; Fermin Lopez, Gundogan, De Jong; Yamal, Lewandowski, Félix.

A disposizione: Pena, Christensen, Romeu, Martinez, Raphinha, Marcos Alonso, Pedri, Roberto, Torres, Vitor Roque.

Indisponibili: Gavi, Balde. Squalificati: .. Diffidati: Christensen, De Jong, Joao Felix, Yamal, S.Roberto, Torres, Araujo.

Psg-Barcellona, la cronaca

Non può essere mai una partita banale, tra Psg e Barça. La storia recente dei due club si è incrociata troppe volte e in maniera anche polemica negli ultimi anni. Dalla famosa remuntada alla catalana, agli sgarbi sul mercato. Dalla clausola rescissoria di Neymar pagata dai parigini, allo scippo di Dembélé, senza dimenticare che Barça e Psg sono le uniche due squadre europee in cui ha giocato Leo Messi. A rendere la partita ancor più delicata si è aggiunta la minaccia terroristica dell’Isis. In tal senso, il ministro dell’Interno, Gérald Darmanin, ha annunciato che il sistema di sicurezza sarà "rinforzato considerevolmente".



Tornando al campo, in palio adesso c’è un posto nella semifinale di Champions e a contenderselo due allenatori che sono cresciuti calcisticamente proprio a Barcellona, ma che forse non si sono poi così simpatici. Uno ha scritto l’ultima pagina europea degna di nota dei blaugrana, vincendo la Champions nel 2015 in finale contro la Juve. L’altro, però, quella coppa l’ha alzata da capitano. Luis Enrique e Xavi hanno il DNA Barça, ma guai a metterli sullo stesso piano, altrimenti Lucho s’arrabbia. E a domanda su chi rappresenti di più lo spirito calcistico del club, l’ex ct della Spagna s’è anche un po’ risentito: "Senza alcun dubbio io. Non è un’opinione, guardate i dati in termini di possesso palla, occasioni, pressione alta, trofei, non ci sono dubbi. A quanto pare c’è chi la pensa diversamente, ma sono io".