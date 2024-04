Evra a Parigi per Psg-Barça, la gag di Giulia Mizzoni: "Non so se sono pronta..."

PARIGI - Giulia Mizzoni, giornalista di Amazon Prime, ha presentato la supersfida Psg-Barcellona dal Parco dei Principi nelle sue storie Instagram. Non è mancata una gag che ha visto protagonista Patrice Evra, ex stella francese con un passato tra la Juventus e il Manchester United. Giulia Mizzoni ha scritto "Non so se sono pronta" e l'ex terzino ha condiviso la storia sul suo profilo. Il motivo? Evra, nel settembre 2021, durante una partita allo Juventus Stadium, sempre su Amazon, fece uno show a bordocampo facendo trascorrere una serata non proprio serena a Giulia Mizzoni. Le sue battute divennero virali sui social: succederà così anche stasera?