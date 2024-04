Haaland, serata da dimenticare: preoccupano due statistiche. E l'arbitro...

Erling Haaland non sorride. Il Manchester City si diverte a Madrid, gara spettacolo, 3-3 finale, ma non brilla il centravanti norvegese. Anzi. Serata difficile, per lui, con l'ex Roma Rudiger perfetto in marcatura. Pochissimi palloni toccati, appena venti, con un'altra statistica negativa: appena quattro passaggi completati. Conferma ulteriore di una serata complessa.