Sei italiane in Champions: lo scenario clamoroso è possibile solo in un modo

L'accesso in semifinale di Europa League di Roma e Atalanta , così come della Fiorentina in Conference League , hanno permesso di raggiungere l'aritmetica certezza del quinto posto in Champions League nella prossima stagione. Adesso si apre una nuova speranza e riguarda la clamorosa ipotesi di vedere ben sei italiane nella competizione europea più importante per club.

Sei italiane in Champions, come potrebbe accadere?

La possibilità potrebbe diventare concreta qualora si verificasse un incastro ben definito: una tra Roma e Atalanta deve vincere l'Europa League, ma allo stesso tempo occorre che la squadra trionfatrice chiuda in Serie A oltre il quinto posto. Così facendo, acquisirebbe il diritto di partecipare in Champions League attraverso la vittoria dell'Europa League, lasciando un posto ulteriore al campionato che quindi, come detto, porterebbe alla qualificazione di ben sei club. Una evenienza allettante e non semplice, ma non di poco conto per tutto il calcio italiano.