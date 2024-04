Kroos e il dettaglio prima dell'assist in Bayern-Real: non è la prima volta

Lo ha rifatto. Toni Kroos ha disegnato un assist incredibile per Vinicius mandandolo in porta per il momentaneo 1-0 del Real Madrid all' Allianz Arena contro il Bayern Monaco nell'andata della semifinale di Champions League . L'attaccante brasiliano ha attratto fuori dalla linea difensiva Kim correndo verso la metà campo, poi ha attaccato lo spazio che lui stesso aveva creato. Il centrocampista tedesco non si è fatto pregare: lo ha servito con un timing perfetto e una precisione incredibile mettendolo a tu per tu con Neuer , infilato in maniera inesorabile con un destro di prima intenzione.

Kroos ha indicato a Vinicius dove avrebbe fatto passare il pallone

Non è passato inosservato un dettaglio prima che il passaggio filtrante di Kroos per Vinicius fosse realizzato. Kroos ha indicato il lato in cui avrebbe fatto passare il pallone in maniera spontanea, con gesto spontaneo, con la mano destra. Una naturalezza sintomatico per far capire la velocità di pensiero ed esecuzione di cui il fuoriclasse di Carlo Ancelotti è in possesso. Doti innate che lo rendono, non per caso, uno degli interpreti del suo ruolo più forti al mondo nel suo ruolo.

Kroos per Vinicius come in Real Madrid-Barcellona 2-0 del primo marzo 2020

Il dito formato telecomando a distanza di Kroos ha fatto tornare alla mente un Clasico pre Covid. Il primo marzo 2020 il Real Madrid superò 2-0 il Barcellona di Messi, sotto gli occhi di Cristiano Ronaldo, presente in tribuna. Il primo gol? Vinicius su imbucata di Kroos. Oggi come allora tutto è partito da un indice per suggerire la linea di passaggio.