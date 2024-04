Sané segna contro il Real Madrid: il dettaglio che non è sfuggito

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - Un tempo intero per studiare il punto debole dell'avversario, pochi minuti per provare la propria mossa e poi l'esecuzione perfetta a inizio ripresa. Tutto questo ha fatto Leroy Sané sul prato dell'Allianz Arena di Monaco di Baviera nell' andata della semifinale di Champions League tra il suo Bayern Monaco e il Real Madrid .

Sané a segno in Bayern-Real: il dettaglio

Dopo l'intervallo, con gli spagnoli di Carlo Ancelotti avanti 1-0 grazie alla rete segnata da Vinicius Junior al 24', come fatto notare da molti tifosui social Sané è stato infatti il primo a rientrare in campo negli spogliatoi e in attesa degli altri ha provato proprio il movimento con cui di lì a poco, al 53', avrebbe trovato il gol del momentaneo 1-1: palla ricevuta a destra dal 28enne attaccante tedesco, tocco per rientrare dentro al campo mandando fuori tempo Mendy e poi sinistro vincente a superare Lunin.