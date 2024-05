Borussia Dortmund-Psg diretta ore 21: dove vederla in tv, streaming e formazioni LIVE

Il Borussia Dortmund attende il Psg per l'andata delle semifinali di Champions League. Sarà la seconda sfida della settimana dopo la gara di ieri tra Bayern e Real Madrid .

Borussia Dortmund-Psg, l'orario

La partita tra Borussia Dortmund e Psg si giocherà oggi, mercoledì 1 maggio, al Signal-Iduna Park, con calcio d'inizio alle ore 21.

Dove vedere Borussia Dortmund-Psg in diretta tv

La sfida Borussia Dortmund-Psg sarà visibile in diretta esclusiva su Amazon Prime Video. Potrete seguire la sfida anche con la diretta testuale sul Corriere dello Sport-Stadio.

Dove vedere Borussia Dortmund-Psg in streaming

La sfida Borussia Dortmund-Psg sarà visibile non solo in diretta tv ma anche in streaming su Amazon Prime Video scaricando l'applicazione sui vostri dispositivi mobili: pc, smarthpone e tablet.