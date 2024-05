Pazzesco, Carragher fa le interviste ubriaco: Del Piero in studio incredulo

Una notte speciale quella vissuta da Jamie Carragher al 'Signal Iduna Park', dove il Borussia Dortmund ha battuto 1-0 il Paris Saint-Germain nell'andata delle semifinali di Champions League. Un match che l'ex bandiera del Liverpool, oggi opinionista tv per l'emittente 'CBS Sports', ha seguito tra i tifosi tedeschi nel settore dello stadio conosciuto come il 'Muro Giallo' .

Dal 'Muro Giallo' ai microfoni: Carragher ubriaco in tv

Un'esperienza esaltatante per Carragher, che sul proprio profilo X ha postato un video in cui lo si vede circondato dai tifosi del Borussia che esultano dopo il gol di Fullkrug che ha deciso la partita. Un clima di festa in cui si è completamente immerso l'ex difensore, presentatosi così nel post partita ai microfoni ubriaco: "Non ho mangiato molto e per questo potrei biascicare le parole. Ho bevuto circa otto pinte di birra nel ‘Muro Giallo', ho una nuova famiglia di amici, ci prendiamo cura l'uno dell'altro", ha raccontato suscitando le risate degli ospiti in studio.

Il siparietto tra Carragher, Sancho e Del Piero

Tra i più divertiti Alessandro Del Piero, che come Thierry Henry si è goduto divertito il siparietto di Carragher che intervistava il suo connazionale Jadon Sancho, 24enne attaccante inglese del Borussia Dortmund: "Nel 'Muro Giallo' mi hanno offerto pinte di birra tutta la sera e non avevo la visuale migliore per vedere la partita ma Del Piero e Henry dicono che sei stato uno dei migliori" ha detto l'ex Liverpool a un imbarazzato Sancho, strappando una risata ai due ex bianconeri in studio.