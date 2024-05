Psg-Borussia Dortmund ore 20.45: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Novanta minuti o forse più a disposizione del Psg per ribaltare il risultato dell'andata (1-0) e conquistare il pass per la finale di Champions League. Lo stesso tempo a disposizione del Borussia Dortmund per resistere e festeggiare tornando in finale undici anni dopo l'ultima volta.

Psg-Borussia Dortmund, l'orario

Psg-Borussia Dortmund andrà in scena oggi, martedì 7 maggio, con calcio d'inizio alle ore 21. Si giocherà al Parco dei Principi di Parigi. Gara valida per il ritorno delle semifinali di Champions League.

Dove vedere Psg-Borussia Dortmund in diretta tv

La partita tra Psg e Borussia Dortmund verrà trasmessa in diretta tv in chiaro su Canale 5 e anche con abbonamento sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 251. Potrete seguire la diretta testuale del match sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.

Dove vedere Psg-Borussia Dortmund in streaming

Psg-Borussia Dortmund sarà visibile non solo in diretta tv ma anche in streaming scaricando le app Infinity, Now e Sky Go sui vostri dispositivi mobili pc, smartphone e tablet.