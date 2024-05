Real-Borussia Dortmund, finale di Champions: data, ora e dove vederla in tv

La finale della UEFA Champions League 2023/24 sarà Borussia Dortmund-Real Madrid . L'ultimo atto del massimo torneo continentale andrà in scena sabato 1 giugno al "Wembley Stadium" di Londra. Entriamo nel dettaglio di tutte le info utili per vedere la partita in diretta tv e live in streaming .

Champions League: dove si gioca e dove vedere la finale Borussia Dortmund-Real Madrid

La finale della UEFA Champions League potrà essere seguita in diretta tv in chiaro su Canale 5 e in diretta su Sky. La partita, attesissima da tifosi ed appassionati di calcio, sarà visibile live in streaming su Sky Go, Now e gratis su Mediaset Infinity, selezionando la sezione dedicata agli eventi trasmessi in tempo reale. Calcio d'inizio previsto per sabato 1 giugno alle ore 21 al "Wembley Stadium". Si torna a Londra per l'ottava volta nella storia della Champions League. Attesi circa 90.000 spettatori nella capitale inglese, nel meraviglioso impianto che ha ospitato anche la finale di Euro 2020, vinta dall'Italia di Roberto Mancini. Il Real Madrid di Carlo Ancelotti ci arriva dopo la clamorosa rimonta contro il Bayern Monaco di Tuchel, condizionata anche da un episodio dubbio nel concitato finale del Bernabeu, mentre il Borussia Dortmund di Terzic ha staccato il pass per la finale grazie al doppio 1-0 con il Paris Saint-Germain di Luis Enrique.

Quanto guadagna chi vince la Champions League

Partecipare alla finale di Champions League e alzare la coppa dalle grandi orecchie ha anche un valore economico. Chi arriva all'ultimo atto della competizione, guadagna in partenza una cifra pari a 15,5 milioni di euro, a cui andranno sommati 4,5 milioni in caso di successo. Grazie all'intero percorso, ogni club può arrivare a sfiorare i 100 milioni di ricavi. Ha un suo peso anche il trofeo della UEFA Champions League: si tratta di una coppa da 7,5 kg, alta ben 73,5 cm. "Non sarà un capolavoro artistico, ma nel calcio tutti sono ansiosi di metterci le mani sopra", ha recentemente dichiarato il creatore Jürg Stadelmann. Inoltre, la vincente di Borussia Dortmund-Real Madrid parteciperà alla finale di Supercoppa Europea, in programma a Varsavia contro la vincitrice dell'Europa League.