MADRID (SPAGNA) - Con un finale al cardiopalma il Real Madrid elimina in rimonta il Bayern Monaco e si prende la finale di Champions League, dove troverà il Borussia Dortmund, un'altra tedesca. La squadra di Ancelotti passa in svantaggio per la prodezza di Davies, ma in tre minuti, dall'88' al 91', firma una sensazionale impresa grazie alla doppietta di Joselu. Guarda i gol e gli highlights della partita.