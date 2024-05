Capello demolisce Tuchel in diretta tv: “Non può commettere un errore come questo”

Negli studi di Sky, Fabio Capello ha commentato la combattuta semifinale di Champions League giocata tra Real Madrid e Bayern Monaco . A spuntarla è stata la squadra di Carlo Ancelotti che cercherà di conquistare il trofeo nella finalissima contro il Borussia Dortmund , in programma il prossimo primo giugno a Wembley . Sulla sfida del Bernabeu, Capello ha bacchettato Tuchel per la gestione dei cambi.

Cosa ha detto Capello su Tuchel?

"Si è giocato gli slot, non ha potuto fare il quinto cambio. C'erano calciatori con i crampi, tra cui Pavlovic. Tuchel ha commesso un errore strategico e uno come lui non può fare una cosa del genere. Neuer? È stato il migliore in campo fino all'errore. In una partita così importante ha commesso un errore elementare, non doveva fare una presa impossibile. È un peccato perché mi era molto piaciuto".

Capello e l'elogio ad Ancelotti

Poi Capello è passato a parlare di Ancelotti: "Ha indovinato i cambi, sa che negli ultimi quindici minuti il Real Madrid può ribaltare la partita. Nelle dichiarazioni prima della partita, ha detto che fa giocare i suoi calciatori nelle posizioni migliori. Qual è la tattica? La bravura dei calciatori, farli giocare nel miglior modo possibile, liberi".