Champions League, ecco chi vince tra Real e Borussia: il pronostico del... cane

Se non fosse perché aveva "pronosticato" la finale tra Real Madrid e Psg , il cane di razza Corgi diventato virale su Tik Tok con un gioco legato alla Champions League avrebbe fatto percorso netto. Un vero e proprio fenomeno sui social dove i suoi video fanno registrare migliaia di like e visualizzazioni.

Il Polpo Paul e l'Italia campione del mondo nel 2006

C'era una volta il Polpo Paul, che aprendo degli scrigni posizionati nel suo acquario, associati al logo della nazionali che partecipavano al Mondiale 2006, accompagnò l'estate degli italiani fino al trionfo a Berlino. Scelse sempre gli azzurri, fino al trionfo finale, diventando celebre in tutto il mondo.

Il pronostici del cane Corgi: un solo errore

Nell'era dei social, invece, sono bastati due cestini posizionati in fondo alla rampa di scale di casa e un pallone per ottenere un risultato divertente e coinvolgente nonché sbalorditivo: lanciando il pallone al fidato amico, pronto a colpirlo al volo con un colpo di muso, il "canestro" è infatti arrivato puntualmente nel contenitore abbinato al logo del club che ha poi passato il turno: dai quarti di finale fino alla finale. Come detto, fatta eccezione per il Psg eliminato in semifinale dal Borussia Dortmund.