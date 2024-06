Dortmund-Real Madrid, una finale darwiniana

L’uso dell’avversativo non è casuale. Il tecnico non gioca per la gloria, né tantomeno per gli avversari. Gioca per vincere le partite. Se c’è da chiudersi, si chiude. Con tanti saluti al possesso palla e ai tanti neolaureati in statistica che ultimamente hanno invaso il mondo del football. Terzic non si vergogna del contropiede, anzi. Ha due calciatori che in ripartenza possono fare male: Sancho e Adeyemi.

Diciannove anni fa a Istanbul. Tre a zero al Liverpool nel primo tempo. Sembrava un allenamento, divenne un incubo. Quel che pochi raccontano, è che da quella sera Ancelotti ebbe in mente una sola cosa: la rivincita. Che ottenne due anni dopo ad Atene. La stessa finale. La notte di Pippo Inzaghi.

on sono solo i Mondiali a scandire le nostre vite. Sono anche le finali di Champions di Carlo Ancelotti . Da allenatore è giunto alla sesta. Tre con il Milan, altrettante con il Real Madrid. Dicono che sia fortunato. Il che non è certo un difetto. Ma chi lo dice, non ricorda l’unica finale che ha perso.

Per una volta, quindi, Ancelotti non avrà il vantaggio di giocare contro una squadra che si assume l’onere dell’estetica. Del resto se vuoi alzare la Quindicesima - dopo essere stato l’uomo che ha alzato la Decima - può succedere che non te la regalino. Di certo non sottovaluterà l’avversario, come probabilmente fece tanti anni fa la Juventus di Marcello Lippi (e mal gliene incolse). In questi tre anni l’uomo di Reggiolo ha insegnato ai suoi campioni che non c’è un solo modo di giocare al football. E che senza intelligenza non si vince nemmeno a scopa, figuriamoci una finale di Champions.