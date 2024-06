Borussia D.-Real Madrid ore 21: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Borussia Dortmund-Real Madrid, l'orario

Borussia Dortmund-Real Madrid si disputerà oggi, sabato 1 giugno, alle ore 21 allo stadio Wembley di Londra.

Dove vedere Borussia Dortmund-Real Madrid in diretta tv

Borussia Dortmund-Real Madrid sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Canale 5 e per gli abbonati di Sky su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213), Sky Sport (canale 251).

Dove vedere Borussia Dortmund-Real Madrid in streaming

Borussia Dortmund-Real Madrid sarà trasmessa in diretta streaming su Mediaset Infinity e, per gli abbonati di Sky, su Sky Go. La finale sarà fruibile in live streaming anche dagli abbonati a NOW TV. Sarà possibile seguire la Borussia Dortmund-Real Madrid anche in diretta testuale su Corriere dello Sport - Stadio.