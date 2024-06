Simeone operato, si era fatto male contro l'Inter: lui ci scherza su

Galeotto fu il gol di Depay

Al gol di Depay all'87', che permise all'Atletico Madrid di vincere 2-1 nei tempi regolamentari dopo le reti di Dimarco e Griezmann; di pareggiare la sconfitta per 1-0 all'andata (gol di Arnautivoc) e prolungare la partita ai tempi supplmenentari, l'allenatore argentino non riuscì a trattenere la propria gioia compiendo uno scatto fatale per festeggiare.

Atletico Madrid, la vittoria negli ottavi di finale Champions contro l'Inter

L'Atletico Madrid vinse poi ai rigori e si qualificò ai quarti di finale di Champions League, ma Simeone ha pagato le conseguenze di quella serata facendosi male: non poco. L'ex centrocampista di Lazio e Inter è così finito sotto i ferri. Tutto è bene, però, ciò che finisce bene. Su Instagram, Simeone ha postato una foto in stampelle, un video per ricordare come è venuto fuori il suo infortunio e un altro mentre passaggia con le sue nipotine al fianco lungo un viale soleggiato dopo l'operazione.