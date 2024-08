Champions League, il quadro completo degli spareggi

.Si va completando il quadro delle ultime sette squadre che raggiungeranno il rinnovato tabellone principale della Champions League 2024/2025. Ancora due gare di spareggio, in programma il prossimo 20 e 21 agosto per i match d'andata, e il 27 e il 28 agosto, per quelli di ritorno, per le squadre qualificate dopo il terzo turno preliminare. Oltre al Lille, che ha eliminato il Fenerbahçe di Mourinho, accedono al barrage finale anche Slovan Bratislava, Bodo/Glimt, Salisburgo, Malmo, Midtjylland, Qarabag, Sparta Praga, Slavia Praga e Dinamo Kiev.