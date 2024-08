Sorteggi Champions, pericolo attacco hacker: "Presa ogni precauzione"

MONTECARLO - A poche ore dal sorteggio della Champions League 2024-25 , è scattato l'allarme per un possibile attacco hacker. Quest'anno, infatti, non ci saranno più le consuete palline per definire le avversarie di ciascuna squadra, ma sarà un algoritmo, con paletti fissati prima, a pescare le squadre dalle fasce di merito. Non si può escludere, quindi, un attacco informatico per boicottare la manifestazione. Arrivano però rassicurazioni da AE Live , società informatica con sede del Regno Unito, che ha fornito il software alla Uefa per i sorteggi di oggi alle 18.

I sistemi di sicurezza

"Abbiamo preso tutte le precauzioni possibili per garantire che tutto avvenga in modo sicuro - le parole di David Gill, ammistratore delegato di AE Live al Daily Mail - stiamo trattando la questione con molta serietà: è un argomento delicato". Già in occasione dei sorteggi per il Mondiale 2022 in Qatar sarebbe stato respinto un attacco hacker: da lì la decisione di alzare i livelli di sicurezza per evitare problemi in manifestazioni di questo tipo.