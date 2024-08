Sorteggi Champions diretta: avversarie Juve, Inter, Milan, Atalanta e Bologna LIVE

Tutto pronto a Montecarlo per l'inizio della nuova Super Champions : i sorteggi sveleranno finalmente le avversarie delle italiane impegnate nella massima competizione europea per club. Scopri il nuovo format e segui tutti gli aggiornamenti in diretta.

17:26

Quanto dura il sorteggio

Il sorteggio dovrebbe durare in tutto circa 35 minuti. Senza la tecnologia l’Uefa ha comunicato che sarebbero servite almeno mille palline. E in più con il vecchio metodo per completare il tutto si sarebbe dovuti andare avanti senza sosta per quasi quattro ore.

17:20

Sorteggi Champions, cosa cambia

È la settantesima edizione della più grande coppa d’Europa, ma in realtà è la prima di una grande coppa che continua a trasformarsi, stavolta nella forma e forse anche nella sostanza, cambiando pelle e palline, trasformando i gironi in un campionato ma attirando sempre e comunque l’intero popolo del calcio europeo: COSA CAMBIA RISPETTO AL PASSATO

17:14

Champions, il nuovo format e il girone unico

Se la fase a eliminazione diretta resterà identica rispetto al passato, con il passaggio da 32 a 36 squadre a scomparire saranno i gruppi e tutta la prima fase vivrà su un unico grande girone con tutte le partecipanti. Le prime 8 della classifica andranno direttamente agli ottavi, quelle dal 9° al 24 posto se la vedranno nei playoff per completare il quadro delle qualificate alla fase a eliminazione diretta. Quest’ultime saranno accoppiate secondo uno schema prestabilito: la 9ª e la 10ª (teste di serie) saranno sorteggiate contro la 23ª o la 24ª, e così via. Le squadre classificate dal 25° posto in poi saranno eliminate da ogni competizione Uefa.

17:10

Le regole per derby e big match

Sono vietati i derby, ma decade il blocco per le teste di serie che - rispetto all’abitudine del passato - potranno giocare anche contro formazioni della prima fascia e dare vita a veri e propri big match continentali fin da subito. In più ogni singola squadra potrà affrontare al massimo due club di una medesima federazione e sarà il software, con tempi fulminei, a garantire che tutte le discriminanti vengano rispettate.

17:05

Champions, come funziona il sorteggio

Le care vecchie palline resistono ancora. La nuova formula della rinnovata Champions League non le ha fatte sparire del tutto, anche se avranno un ruolo non più da protagoniste assolute come avveniva fino alla passata stagione. Oggi a Montecarlo i 36 club in lizza verranno divisi in 4 fasce da 9 squadre ciascuna, suddivise in base al ranking Uefa per club con l’eccezione di un posto in prima fascia che spetta di diritto al Real Madrid campione uscente. Le palline pescate dalla mano di turno serviranno soltanto a scandire l’inizio del sorteggio: si partirà dalla prima fascia, verrà estratta una squadra e a quel punto sarà il software a determinare l’accoppiamento con 8 diverse avversarie. Due da ogni fascia, una da sfidare in casa e una in trasferta.

16:58

Champions, dove vedere i sorteggi in tv

Tutto quello che c'è da sapere sui sorteggi della Champions 2024-25 che vedrà protagoniste Inter, Milan, Juve, Atalanta e Bologna: DOVE VEDERLI IN TV

Montecarlo