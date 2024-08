Marino scherza dopo il sorteggio: "Ho rincorso e minacciato Buffon..."

Atalanta, l'ad Marino: "Ho rincorso e minacciato Buffon..."

L'emozione e la soddisfazione di Umberto Marino a margine del sorteggio della prima fase della Super Champions League, con una battuta all'inizio dell'intervista ai microfoni di Sky Sport: "Sono arrivato per ultimo perché ho inseguito Buffon per minacciarlo... No scherzo, - ha subito precisato l'ad dell'Atalanta - siamo contenti ed emozionati di affrontare avversari così importanti e di vivere questa esperienza, in questa competizione così importante".

Sulle partenze eccellenti di questa estate, Marino non ha nascosto un po' di amarezza: "Un po' di delusione c'è, umanamente, ma dobbiamo sempre ricordarci quali sono i valori dell'Atalanta, che viene sempre prima di tutto. E non dobbiamo mai dimenticarci chi siamo e dove siamo. Siamo sempre una piccola realtà che si confronta con dei colossi del calcio europeo".