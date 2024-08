Calendario Champions Inter: avversari, date, dove vedere in tv

Champions League, dove vedere l'Inter in tv

Tutte le sfide che vedranno protagonisti i nerazzurri campioni d'Italia nel girone unico della nuova Champions League saranno trasmesse su Sky Sport e in streaming su NOW per l’intero triennio 2024-2027, con ben 185 delle 203 partite in esclusiva. Le partite di Lautaro Martinez e compagni saranno inoltre visibili su Prime Video che rimarrà il broadcaster esclusivo per la miglior partita del mercoledì fino alla stagione 2026/27. Dal 2024, l’offerta di Amazon includerà inoltre 18 partite a stagione in diretta ed esclusiva con protagonista una squadra italiana, se qualificata, dalla fase a girone unico fino alle semifinali. In chiaro, su Tv8, saranno trasmessi solo i big match tra squadre straniere.