Calendario Champions Atalanta: avversari, date, dove vedere in tv

Champions League, dove vedere l'Atalanta in tv e streaming

Le gare della nuova Champions League, la prima a girone unico con 36 partecipanti, saranno trasmesse su Sky Sport e in streaming su NOW per l’intero triennio 2024-2027, con ben 185 delle 203 partite in esclusiva. Le gare dei nerazzurri di Gasperini saranno poi visibili anche su Prime Video che rimarrà il broadcaster esclusivo per la miglior partita del mercoledì fino alla stagione 2026/27. Dal 2024, l’offerta di Amazon includerà inoltre 18 partite a stagione in diretta ed esclusiva con protagonista una squadra italiana, se qualificata, dalla fase a girone unico fino alle semifinali.