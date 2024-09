Champions, l'algoritmo predice la classifica: sorpresa Juve. E negli ottavi...

Nuova Champions League, il pronostico della fase a campionato

A seguire, il Real Madrid e il Bayern Monaco si posizionerebbero rispettivamente al secondo e terzo posto. Il nuovo formato della competizione promette grande competizione e top molti club come Atletico Madrid, PSG e Liverpool potrebbero non riuscire a entrare tra le prime otto. Per quanto riguarda le italiane, Inter e Atalanta finirebbero rispettivamente in quarta e quinta posizione. Decimo posto per il Milan e ventesimo per il Bologna.

Sorpresa Juve

Diciottesimo posto invece per la Juventus di Thiago Motta, che passarebbe così dal turno dei playoff per accedere agli ottavi di finale. Secondo la previsione dell'algoritmo, i bianconeri se la vedranno con una tra Psv e Psg, pronosticate rispettivamente al quindicesimo e al sedicesmo posto. In caso di qualificazione alla fase ad eliminazione diretta, Di Gregorio e compagni si troverebbero ad affrontare una tra Real Madrid e Manchester City agli ottavi.