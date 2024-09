Rakitic e il retroscena su Roma-Barcellona: "Eliminati solo per un motivo"

Dopo tanti anni passati in Liga , con le maglie del Siviglia e del Barcellona , il croato Ivan Rakitic , ormai 36enne e tornato in patria per chiudere la carriera nell' Hajduk Spalato , torna sui gloriosi anni passati negli azulgrana, ma anche sulle delusioni più cocenti vissute in Champions League . E dall'album dei brutti ricordi riaffiora, come un incubo, la rimonta subita all'Olimpico dalla Roma di Eusebio Di Francesco nel 2018 .

"Traditi dalla...noia"

Erano i quarti di finale e nel match di andata al Nou Camp, la squadra allora diretta da Valverde si era imposta con un netto 4-1. Un risultato rassicurante, ma che non bastò ai catalani, travolti per 3-0 dalla notte perfetta dei giallorossi, che con i gol di Dzeko, De Rossi su rigore e Manolas, conquistarono una storica semifinale. Una disfatta ben impressa nella memoria di Rakitic, che la spiega così: "Secondo me, e lo dico con il rispetto degli avversari, fu tutta colpa della noia... ci elogiavano tutti, dicendo come fossimo noi la squadra migliore del mondo e andammo in campo pensando a tutto tranne che al calcio. Sbagliammo noi, se avessimo avuto ancora la fame degli inizi, avremmo vinto altre due o tre Champions League. E invece ci siamo sentiti molto superiori agli altri e il calcio ci ha punito per questo".