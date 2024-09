RTL 102.5 è in Champions League: le partite delle italiane in diretta radio

Non solo la tv e lo streaming per i tifosi di Inter, Milan, Atalanta, Juventus e Bologna che in questa stagione potranno seguire le loro squadre in Europa anche attraverso la radio .

Champions League, le italiane in diretta su RTL 102.5

RTL 102.5, la prima radiovisione d’Italia, ha infatti acquisito i diritti per la trasmissione in radiocronaca integrale di tutte le partite delle squadre italiane partecipanti alla Uefa Champions League, l'evento calcistico europeo più atteso e seguito dagli appassionati di tutto il mondo. La prima fase inizierà il 17 settembre e si concluderà il 29 gennaio. "È un'operazione straordinaria e dimostra come RTL 102.5 sia leader anche nel mondo dello sport - commenta Lorenzo Suraci, presidente di RTL 102.5 -. Seguiremo la Champions League con ogni sforzo con la nostra squadra di giornalisti sportivi direttamente dagli stadi, per trasmettere l'emozione di queste quaranta partite in diretta. RTL 102.5 ha una lunga tradizione nell'acquisizione dei diritti calcistici. Sarà un prodotto radiofonico inimmaginabile".