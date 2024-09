Occhio Juve, il Psv è inarrestabile: quinta vittoria consecutiva

La Juventus è avvisata: il Psv Eindhoven è tutt'altro che una squadra cuscinetto. Arrivano dalla terza fascia del sorteggio del girone unico della nuova Champions League , ma gli olandesi in questo inizio di stagione hanno dimostrato di poter mettere in difficoltà chiunque.

Il Psv domina in Olanda: martedì c'è la Juve

Contro il Nec Nijmegen, la squadra di Bosz ha conquistato la quinta vittoria consecutiva nelle prime cinque giornate di Eredivisie. Vetta e punteggio pieno per i biancorossi che, in attesa del risultato dell'Az e dell'Utrecht, sono già a +5 dalla seconda. De Jong e compagni hanno realizzato 20 gol in queste prime cinque partite, subendone appena tre. Nessuno nel campionato olandese è riuscito a fermarli, ci dovrà provare la Juventus allo Stadium martedì per l'esordio stagionale in Champions League.