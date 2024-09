Champions, niente più partite su Canale 5: dove si vedranno in tv

Tutto pronto per il ritorno della Champions League . Format inedito, nuova edizione con 36 squadre, 8 partite ciascuna inseguendo gli ottavi di finale. Per le italiane si comincia oggi, martedì 17 settembre, con Juve-Psv alle 18.45 e Milan-Liverpool alle 21 . Poi tra domani e giovedì in campo le altre italiane: Inter, Bologna e Atalanta. Ma le novità per la nuova edizione sono diverse. Quest'anno, ad esempio, le gare non verranno trasmesse in chiaro su Canale 5 ma solo su Tv8.

Dove si potranno vedere le gare di Champions League

Fino alla scorsa edizione alcune partite del palinsesto, anticipatamente comunicate, venivano trasmesse anche su Canale 5. Quest'anno no. Le partite di Champions League si potranno vedere su Sky o in streaming con le app Sky Go e Now. Alcune anche in chiaro su Tv8, il canale di Sky in chiaro sul digitale terrestre: il miglior big match tra squadre straniere per ogni turno. Non solo Sky, però, ha acquisito i diritti per la Champions. Le 18 migliori gare del mercoledì saranno visibili in diretta e in esclusiva su Prime Video. La prima? Manchester City-Inter di mercoledì 18 settembre.

La prima partita in chiaro su Tv8

La prima partita che verrà trasmessa in chiaro su Tv8 è già stata comunicata. Si tratta di Psg-Girona con le due squadre che si affronteranno mercoledì a Parigi con calcio d'inizio alle ore 21. Gara storica per gli spagnoli all'esordio in Champions contro una formazione di grande esperienza da anni alla ricerca della vittoria.