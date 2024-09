Juve-Psv diretta: Nico Gonzalez firma il 3-0 in Champions League LIVE

Aggiorna

TORINO - La Juventus torna in Champions League due stagioni dopo la disfatta nel girone con Psg, Benfica e Maccabi Haifa nel 2022. Prima volta storica per Thiago Motta, che oggi farà il suo esordio da tecnico in campo europeo. L'italo-brasiliano metterà a disposizione anche la sua esperienza da calciatore, viste le due Champions vinte tra Barcellona e Inter. Dall'altra parte del rettangolo di gioco ci sarà il Psv, protagonista di uno splendido inizio di stagione in Olanda con 5 vittorie in 5 partite. Segui in diretta il match.

20:20 Ancora 2-0 sull'altro campo Non cambia il risultato sull'altro campo con l'Aston Villa avanti per 2-0 in casa dello Young Boys. CONSULTA IL CALENDARIO LIVE 20:19 77' - Bosz cambia ancora L'allenatore del Psv attua un doppio cambio sostituendo de Jong con Pepi e Dams con Mauro Junior. 20:17 75' - Ultimo cambio Juve, entra Douglas Luiz Thiago Motta decide di mandare in campo Douglas Luiz al posto di McKennie per l'ultimo quarto d'ora. 20:16 74' - Saibari calcia in porta Dopo tanto tempo il Psv torna a calciare verso la porta con il tentativo dalla distanza di Saibari. La sua conclusione però non può impensierire Di Gregorio, che con due mani cattura il pallone. 20:14 71' - Fagioli imbuca Koopmeiners La Juventus cerca spazi anche per il 4-0. Fagioli si mette subito in mostra servendo sulla corsa l'inserimento di Koopmeiners. L'olandese non controlla benissimo e manda la palla tra le braccia del portiere. 20:11 69' - Altro doppio cambio della Juve, fuori Yildiz Thiago Motta richiama i suoi esterni Yildiz e Gonzalez, standing ovation per il turco. Entrano in campo Fagioli e Weah. 20:08 65' - Vlahovic manda fuori La Juventus riparte in velocità con Nico Gonzalez che si allarga sulla sinistra e serve Vlahovic dal limite. Il serbo stoppa il pallone che si impenna e poi cerca il secondo palo ma allarga troppo la mira. 20:07 64' - Recupero basso di Yildiz, piovono applausi Lo Stadium continua a sostenere il suo numero 10. Il turco ha completato un recupero basso districandosi bene in una situazione complicata e rimendiando un fallo nella propria trequarti. Lo stadio ha dimostrato ripagato con un intenso applauso. 20:04 62' - Cambia anche il Psv Primi cambi anche per la formazione ospite che manda in campo Lang e Saibari per Til e Veerman. 20:02 59' - Connessione tra McKennie e Gonzalez La Juve torna combinare in corsia con McKennie e Nico Gonazlez. L'americano lascia scorrere la palla con un colpo di tacco lanciando il compagno argentino che prova a servire direttamente in area Vlahovic. La difesa chiude tutto. 19:59 57' - Doppio cambio Juve, si rivede Danilo Thiago Motta sfrutta i primi due cambi della partita. Lasciano il campo Gatti e Locatelli, al loro posto Danilo e Thuram. 19:58 56' - Brutta punizione del Psv Gli olandesi hanno un opportunità da fermo per tornare pericolosi. Schouten però mette un cross troppo profondo regalando la palla a Di Gregorio. 19:55 52' - Nico Gonzalez cala il tris La Juventus si porta sul 3-0 grazie al primo gol in bianconero di Nico Gonzalez. Nasce tutto da un buon recupero di Koopmeiners che libera Vlahovic fronte al campo. Il serbo si allarga sulla sinistra e con un passaggio in diagonale taglia fuori tutta la difesa del Psv mettendo l'argentino davanti al portiere. Il numero 11 è molto freddo e con il destro supera Drommel. 19:51 48' - La Juventus sfugge alla pressione La Juventus è costretta a indietreggiare in questi primi minuti della ripresa. I bianconeri sono lucidi nel gestire la palla in zona difensiva ma non riescono a ripartire per un lancio lungo impreciso di Koopmeiners. 19:48 46' - Inizia il secondo tempo L'arbitro ha dato il via libera al secondo tempo. Si riparte dal punteggio di 2-0 per i bianconeri. 19:47 Le squadre tornano in campo Le due formazioni sono uscite dal tunnel dell'Allianz Stadium per tornare sul rettangolo di gioco. Non ci saranno cambi. 19:43 Yildiz e McKennie scatenano i social I gol dei bianconeri hanno accesso la fantasia del web, quanti richiami ad Alex Del Piero. GUARDA LA GALLERY

19:39 Champions League, i primi aggiornamenti della classifica Buona prima metà di partita della Juventus contro il Psv che potrebbe valerle un ottimo piazzamento al termine di questa prima giornata. CONSULTA LA CLASSIFICA LIVE 19:32 Finisce il primo tempo Dopo l'occasione dell'olandese l'arbitro Hernandez fischia la fine del primo tempo. 19:31 45' - Koopmeiners la mette fuori di poco Prima della pausa Koopmeiners raccoglie una palla vagante in area e con il destro di prima intenzione la fa girare a un soffio dal palo. 19:28 Raddoppia anche l'Aston Villa Intanto l'Aston Villa ha segnato il gol del 2-0 in casa dello Young Boys nell'unica sfida in contemporanea. CONSULTA IL CALENDARIO LIVE 19:26 40' - Contropiede cancellato per la Juve Yildiz riceve palla e prova lo sprint riuscendo ad aprirsi il campo. Il turco serve Vlahovic che sbaglia la postura subendo l'anticipo della difesa. 19:24 38' - Psv demotivato Gli olandesi adesso stanno soffrendo la disposizione in campo della Juventus. I bianconeri non hanno rischiato più nulla dopo aver trovato il vantaggio riducendo le motivazioni degli avversari. 19:21 Yildiz nella storia della Juventus Il gol di questa sera mette di diritto Yildiz nella storia della Juventus. A 19 anni e 136 giorni, il turco è diventato il calciatore più giovane a segnare con la maglia della Juventus in Champions League. Battuto il precedente record di Alessandro Del Piero (20 anni e 308 giorni). Come lo storico capitano bianconero anche il talento turco ha segnato con la maglia numero 10 sulle spalle. 19:19 33' - Tentativo disperato di de Jong Il Psv prova a rientrare in partita. La prima occasione pericolosa dopo tanti minuti di sofferenza nasce ancora da un cross dalla destra che raggiunge sul secondo palo de Jong. Marcato stretto l'ex Barcellona cerca la porta con una mezza sforbiciata che non spaventa Di Gregorio. 19:16 Scopri il calendario e segui gli altri match live Nel frattempo l'Aston Villa si è portato in vantaggio sullo Young Boys nell'unica altra sfida in contemporanea. CONSULTA IL CALENDARIO LIVE 19:14 27' - McKennie allunga le distanze La Juventus trova il raddoppio grazie alla prima azione ben sviluppata sulla destra. Nico Gonzalez punta due avversari e permette alla palla di raggiungere il centro dell'area. Vlahovic finisce a terra ma la palla diventa buona per McKennie che questa volta piazza il pallone e firma il gol del 2-0. 19:12 26' - Juventus ancora pericolosa Prosegue l'assedio della Vecchia Signora, che sfrutta ancorail mancino di Koopmeiners. L'olandese mette la palla sul secondo palo per il colpo di testa di Nico che la alza troppo mandandola sul fondo. 19:11 25' - Ci prova anche Koopmeiners L'azione prosegue con la Juve che mette un altro pallone nell'area avversaria. Koopmeiners si inserisce sul secondo pallo e prova la conclusione al volo ma manca lo specchio. 19:10 24' - Opportunità clamorosa per McKennie Koopmeiners si allarga sulla sinistra e libera lo spazio centrale per McKennie, che si getta in area e con il destro non piazza abbastanza il pallone. Drommel è attento e risponde con i piedi. 19:08 21' - Magia di Yildiz, Juventus in vantaggio I bianconeri si portano in vantaggio a metà del primo tempo grazie a uno splendido gol del loro numero 10. Yildiz ha fatto girare il destro sul secondo palo togliendo le ragnatele dall'incrocio. 19:07 20' - Buona chance per Nico La Juventus risponde con Yildiz che, favorito da un rimpallo riesce a liberarsi sulla sinistra. Il suo cross in area trova Nico Gonzalez, che da posizione ravvicinata riesce a colpire di testa in tuffo senza impattare bene il pallone. 19:05 18' - Bakayoko contro il muro Il Psv si affida spesso all'agilità di Bakayoko sulla destra. Il numero 11 punta per l'ennesima volta Cambiaso liberandosi lo spazio per il tiro di mancino. La sua conclusione parte ma viene schermata con il corpo da Bremer. 19:03 16' - Il Psv chiede un rigore Gli olandesi riescono a entrare nell'area della Juve con un passaggio profondo. Til taglia alle spalle di Bremer prima di finire a terra. L'olandese chiede un calcio di rigore ma non sembra esserci stato contatto tra lui e il difensore brasiliano. 19:00 14' - Cross insidioso di Cambiaso I bianconeri mettono su una buona rete di passaggi riuscendo a liberare Cambiaso sulla sinistra. L'ex Bologna tenta il cross da buona posizione ma trova l'intervento di un difensore. 18:59 13' - Juve in possesso Per la prima volta in questa patita la Juventus porta avanti un possesso prolungato facendo indietreggiare il Psv. 18:57 11' - Til calcia al volo Il Psv sviluppa un'azione sulla destra con Bakayoko, che mette un cross in area sul primo palo per Til. L'olandese calcia al volo ma apre troppo la conclusione mandando ampiamente sul fondo. 18:55 9' - Lungo possesso Psv Al momento il copione della gara vede gli olandesi a controllare il gioco con il possesso palla. La Juve si difende e tenta qualche ripartenza. 18:53 7' - Il primo tiro della partita è del Psv Il Psv porta avanti un'azione insistita conclusa con un tiro da fuori da Veerman. Il suo tentativo non è particolarmente forte o angolato, Di Gregorio blocca senza problemi. 18:50 4' - Buon affondo di Kalulu La Juventus viene fuori per la prima volta con un uno-due sulla destra che apre il campo alla corsa di Kalulu. Il francese prova a servire sulla corsa Gonzalez, un difensore interviene e spedisce in corner. 18:49 3' - Possesso difensivo per il Psv Prima fase di studio della partita con il Psv che gira palla in difesa in cerca di spazi utili per sorprendere la Juventus. 18:45 Fischio d'inizio L'arbitro spagnolo Hernandez ha dato il via libera alla sfida, primo possesso per la Juventus. 18:43 Squadre in campo, è il momento delle strette di mano Le due formazioni hanno raggiunto il campo dell'Allianz Stadium pronte per il fischio d'inizio. L'inno della Champions ha già risuonato nello stadio torinese e adesso i calciatori si stanno scambiando le strette di mano di rito. 18:40 Juventus, Yildiz titolare sfiora un record Scelto da Thiago Motta per l'undici titolare di questa sera, Kenan Yildiz si appresta a diventare il secondo calciatore più giovane della storia della Juventus a iniziare una gara di Champions dal primo minuto. Il record attualmente è detenuto da Fabio Miretti, che al tempo del suo esordio da titolare aveva 19 anni e 34 giorni contro i 19 anni e 136 giorni del turco. 18:35 Juventus: ottima tradizione contro le olandesi, ma un precedente spaventa I bianconeri hanno perso solo due partite su undici contro club olandesi in Champions League. La seconda sconfitta risale però alla partita più recente, quella persa per 1-2 contro l'Ajax nel ritorno dei quarti di finale nell'aprile 2019. Quello di oggi sarà anche il primo incontro in assoluto tra Juventus e Psv. 18:30 Thiago Motta: "Oggi si alza il livello, McKennie sta bene e gioca" Durante il pre-partita l'allenatore della Juventus si è fermato davanti alle telecamere di Sky Sport. Queste le dichiarazioni dell'italo-brasiliano: "Provo tanta emozione e voglio viverla al massimo. Oggi si alza il livello, come sempre in Champions League. In questa competizione ti confronti con squadre di livello come il Psv. Puntiamo a fare una grande prestazione. McKennie sta bene e gioca. Dobbiamo attaccare bene, la fase offensiva è compito di tutti". 18:25 Giuntoli: "C'è tanta emozione. La rifondazione è appena cominciata" Il dirigente bianconero Cristiano Giuntoli ha parlato così ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita: "C'è grande emozione. La rifondazione è appena cominciata, siamo contenti di quello che abbiamo fatto. Abbiamo investito su calciatori giovani abbassando il monte ingaggi. La questione tecnica è andata di pari passo con quella finanziaria, l'obiettivo era quello di iniziare un nuovo corso". 18:20 Psv, i precedenti in Italia non sono incoraggianti Il Psv ha disputato sei gare di Champions League in Italia, portando a casa due pareggi contro Milan e Inter e quattro sconfitte. La formazione biancorossa è ancora in cerca del suo primo successo italiano della sua storia in questa competizione. 18:13 Juventus-Psv: squadre in campo per il riscaldamento Si avvicina il fischio d'inizio di Juventus-Psv. Le due formazioni hanno fatto in questo momento il loro ingresso in campo per il riscaldamento pre-partita. 18:10 Juve-Psv, la prima uscita di Chiellini da dirigente bianconero L'ex difensore e capitano della Juventus ha da poco assunto un incarico all'interno della dirigenza bianconera. La partita odierna di Champions League contro il Psv ha portato anche al suo esordio pubblico con questa nuova veste. APPROFONDISCI 18:00 Champions League, l'algoritmo predice il piazzamento della Juve L'algortimo di Football Rankings ha fatto le sue previsioni sull'esito della Champions League 2024/25 inserendo la Juventus tra sorprese della competiizone. LEGGI L'ARTICOLO 17:50 Champions League, il cammino delle italiane L'esordio della Juventus sarà solo il primo di una lunga lista di appuntamenti che coinvolgeranno le cinque squadre di Serie A in Champions League. SCOPRI IL CALENDARIO EUROPEO DELLE ITALIANE 17:40 Juventus-Psv: le scelte di Bosz PSV (4-3-3): Drommel; Ledezma, Flamingo, Boscagli, Dams; Til, Schouten, Veerman; Bakayoko, de Jong, Tillman. All. Bosz 17:36 Juventus-Psv: le formazione ufficiale dei bianconeri JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Bremer, Cambiaso; Locatelli, McKennie; Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Thiago Motta

Allianz Stadium, Torino

© RIPRODUZIONE RISERVATA