Manchester City-Inter Champions ore 21: dove vederla in tv, streaming e formazioni

La probabile formazione di Inzaghi

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro. A disposizione: Di Gennaro, Martinez, De Vrij, Bisseck, Darmian, Zielinski, Frattesi, Asllani, Taremi. Indisponibili: Arnautovic, Dimarco, Buchanan. Squalificati e diffidati: -. Allenatore: Inzaghi.

Manchester City-Inter, la cronaca

Le finaliste di due anni fa, City e Inter, quando fu decisivo Rodri, tornano a sfidarsi per l'esordio in Champions. Una partita che si preannuncia entusiasmante e divertente. Guardiola ha elogiato l'Inter e Lautaro ("è da Pallone d'Oro") ma Inzaghi, reduce dal pari in campionato contro il Monza, non si fida, anche se l'Inter nelle ultime 20 di Champions ha perso appena 3 partite. Massima attenzione contro il City, anche perché si giocherà in trasferta. La Champions è uno dei grandi obiettivi della squadra nerazzurra e il City è una delle principali rivali al trionfo. Sarà sfida tra bomber, Haaland contro Thuram e Lautaro, ancora a secco quest'anno.