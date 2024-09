Manchester City-Inter diretta: segui LIVE la partita di Champions League

MANCHESTER (Regno Unito) - Debutto da brividi nella nuova Champions League per l'Inter campione d'Italia di Simone Inzaghi , impegnata alle 21 sul campo del Manchester City. All'Etihad Stadium va in scena, alla prima giornata del torneo, il replay della finale del 10 giugno 2023, quando i ragazzi di Guardiola si aggiudicarono la Champions grazie a un gol di Rodri nella ripresa. Nell'Inter ci sono 8 reduci di quella partita, con evidente voglia di rivincita.

21:47

Manchester City-Inter: all'intervallo è 0-0

Finisce il primo tempo, nessun gol nei primi 45 minuti.

21:45

45' Manchester City-Inter: Ederson si salva su Carlos Augusto

L'ultima occasione del primo tempo è dell'Inter: Carlos Augusto si spinge in avanti e batte con il sinistro, Ederson si salva in angolo.

21:43

43' Manchester City-Inter: Calhanoglu chiude su De Bruyne

Altra occasione per il Manchester City: De Bruyne affonda sulla sinistra, Calhanoglu e Sommer chiudono in extremis l'iniziativa del belga

21:36

36' Manchester City-Inter: Haaland sfiora il vantaggio

ll centravanti norvegese calcia dal limite, il suo tiro in diagonale esce di poco: il Manchester City da qualche minuto sta attaccando con maggior frequenza

21:33

33' Manchester City-Inter: ammonito Ruben Dias

Il difensore interviene in maniera irregolare su Barella, l'arbitro lo sanziona con un cartellino giallo

21:29

29' Manchester City-Inter: Gvardiol salva sulla linea

Errore del portiere Ederson che serve inavvertitamente Darmian: la conclusione dell'interista è respinta da Gvardiol.

21:24

24' Manchester City-Inter: Savinho svirgola clamorosamente

Occasione per il Manchester City: Savinho svirgola con il sinistro fallendo un'occasione propizia da ottima posizione

21:19

19' Manchester City-Inter: svetta Haaland, blocca Sommer

Prima conclusione a rete per il Manchester City: Haaland svetta a centro area, Sommer blocca il colpo di testa senza affanni

21:18

18' Manchester City-Inter: nerazzurri ancora in avanti

La formazione di Inzaghi torna a minacciare la porta inglese, ma la conclusione di Calhanoglu è imprecisa

21:15

15' Manchester City-Inter: nerazzurri in campo con personalità

L'approccio della formazione di Inzaghi è buono, la formazione nerazzurra controlla senza affanni il gioco degli inglesi e gestisce al meglio il possesso di palla.

21:06

6' Manchester City-Inter: destro di Thuram, blocca il portiere

La prima occasione è dell'Inter: il destro del centravanti nerazzurro è neutralizzato dal portiere Ederson

21:00

1' Manchester City-Inter, si comincia!

Tutto esaurito all'Etihad Stadium di Manchester, le squadre sono schierate sul campo: inizia la sfida!

20:55

Inter, tre trionfi in Champions League

Nel corso della propria storia secolare, la squadra nerazzurra ha vinto in tre occasioni la Champions League: i primi due successi arrivarono sotto la guida di Helenio Herrera (1964 e 1965) la terza affermazione arrivò nel 2010 con José Mourinho, nell’anno del Triplete.

20:45

Il calendario del Manchester City in Champions League

Oltre all’Inter, la formazione inglese sfiderà lo Slogan Bratislava (1 ottobre - in trasferta), lo Sparta Praga (23 ottobre - in casa), lo Sporting Lisbona (5 novembre - in trasferta), il Feyenoord (26 novembre - in casa), la Juventus (11 dicembre - in trasferta), il Paris Saint Germain (22 gennaio - in trasferta), il Bruges (29 gennaio - in casa).

20:40

Il calendario dell’Inter in Champions League

Oltre alla formazione inglese, l’Inter sfiderà la Stella Rossa (1 ottobre - in casa), lo Young Boys (23 ottobre - in trasferta), l’Arsenal (6 novembre - in casa), il Lipsia (26 novembre - in casa), il Bayer Leverkusen (10 dicembre - in trasferta), lo Sparta Praga (22 gennaio - in trasferta), il Monaco (29 gennaio - in casa).

20:30

Manchester City, il bilancio con le squadre italiane

La formazione inglese ha incontrato in 16 occasioni una squadra italiana nel corso della propri storia sportiva: il bilancio è di 7 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte.

20:20

Inter, il bilancio con le squadre inglesi

La formazione nerazzurra ha incontrato in 34 occasioni una squadra inglese nel corso della propri storia sportiva: il bilancio è di 16 vittorie, 4 pareggi e 15 sconfitte.

20:10

Manchester City-Inter, dove vederla in tv

La sfida tra i campioni d'Europa 2023 e i nerazzurri campioni d'Italia è in diretta e in esclusiva su Prime Video:

20:02

Manchester City-Inter, le formazioni ufficiali

Manchester City (4-3-2-1): Ederson; Lewisr, Ruben Dias, Akanji, Gvardiol; Rodri, Bernardo Silva, De Bruyne; Grealish, Savinho; Haaland. All: Guardiola

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Carlos Augusto; Thuram, Taremi. All: Inzaghi.

20:00

Manchester City-Inter, un solo precedente

Manchester City e Inter si sono affrontate in un’unica occasione nell’arco della loro storia, ovvero nella finale di Champions League del 2023 in cui si impose la formazione inglese per 1-0 grazie alla rete decisiva di Rodri.

19:45

Squadre in campo alle 21

Il match tra Manchester City e Inter inizierà alle 21: l'arbitro dell'incontro sarà lo svedese Glenn Nyberg.

Etihad Stadium - Manchester, Regno Unito