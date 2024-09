Atalanta-Arsenal diretta Champions: segui la partita di oggi LIVE

21:31

30' - Occasione per De Ketelaere

Gran lavoro di fisico di Retegui che pritesse il pallone in area e sposta Gabriel. L'attaccante appoggia il pallone per De Ketelaere che però la calcia fuori.

21:27

26' - Fase di stallo

Dopo il primo quarto d'ora di grande intensità, c'è una fase di stallo della partita. Si gioca molto a centrocampo con duelli fisici e giro palla.

21:19

18' - Occasione per l'Arsenal

Occasione importante per l'Arsenal: Havertz sfila sulla sinistra, la mette in mezzo all'area per Martinelli che da buona posizione la manda alta.

21:17

16' - Bella combinazione sull'asse Retegui-Lookman

Bella combinazione tra Retegui e Lookman che mette il pallone sul secondo palo per Djimsiti, ma Rice lo anticipa e mette in angolo. Nulla da corner.

21:14

13' - Punizione pericolosa per l'Arsenal: miracolo di Carnesecchi

Fallo di Ederson su Saka, punizione dal limite per l'Arsenal: batte lo stesso inglese rasoterra a giro sul secondo pallo, serve un miracolo di Caranesecchi per respingerla. Sulla ribattuta c'è Thomas, ma ancora il portiere nerazzurro salva i suoi.

21:12

11' - Attacca l'Atalanta

Prima offensiva dell'Atalanta: cross dalla trequarti di Djimsiti, Lookman di testa non ci arriva per poco.

21:07

6' - Break di Havertz

Kolasinac si fa sorprendere da Haverts che punta la linea difensiva, entra in area ma calcia fuori.

21:06

5' - Arsenal in avanti

Saka ci prova a giro dal limite dell'area, la difesa dell'Atalanta devia in angolo. Rice sul corner la mette verso Carnesecchi, respinge il portiere.

21:01

1' - Inizia la partita

Inizia la sfida tra Atalanta e Arsenal: primo possesso per la squadra di Arteta.

20:50

Atalanta, parla De Roon

Prima dell'inizio della partita anche De Roon ha parlato a Sky Sport: "Stasera è qualcosa di speciale dopo l'ultima partita giocata in Champions tre anni fa. Lo stadio è pieno, è nuovo e sono serate che non dobbiamo dimenticare. Dobbiamo essere molto intensi ed essere aggressivi. Loro giocano molto bene ma noi siamo in casa, c’è il nostro pubblico e oggi è importante mettere intensità. Stiamo facendo le cose che facevamo di solito. Facciamo tattica, in modo da poter far integrare i nuovi che hanno tanta voglia di dimostrare e giocare per noi".

20:40

20:30

Atalanta, le parole di Percassi

Le parole di Percassi nel pre partita: "Nuovo Gewiss Stadium? Finalmente riusciamo ad averlo completamente ristrutturato. Ci è costato tanto, ma è una grande soddisfazione. Vialli mi fece debuttare con il Chelsea contro l'Arsenal, gliene sarò eternamente grato. La speranza è quella di qualificarsi ai playoff. Stasera affrontiamo una delle più grandei squadre al mondo, sarà molto difficile come giusto che sia".

20:20

20:10

20:00

La formazione ufficiale dell'Arsenal

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Timber; Rice, Thomas, Havertz; Saka, Gabriel Jesus, Martinelli. All. Arteta.

A disposizione: Neto, Porter, Kiwior, Calafiori, Lewis-Kelly, Jorginho, Salah, Gower, Sterling, Nwaneri, Trossard, Butler-Oyedeji.

19:50

Atalanta, la formazione ufficiale

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Retegui, Lookman. All. Gasperini.

A disposizione: Rui Patricio, Rossi, Kossounou, Cuadrado, Pasalic, Zaniolo, Bellanova, Samardzic, Palestra, Brescianini, Vlahovic, Del Lungo.

19:45

Le probabili formazioni di Atalanta-Arsenal

Le possibili scelte di Gasperini, l'Arsenal recupera Saka dopo l'infortunio nei minuti finali contro il Tottenham: le probabili formazioni.

19:40

19:30

Sale l'attesa per Atalanta-Arsenal

Tutto pronto al Gewiss Stadium per la sfida tra l'Atalanta e l'Arsenal: fischio d'inizio programmato alle 21.

Gewiss Stadium - Bergamo