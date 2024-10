Bayer Leverkusen-Milan ore 21: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Alla BayArena di Leverkusen si affrontano i campioni di Germania di Xabi Alonso e il Milan di Paulo Fonseca , protagonisti della seconda giornata della League Phase della Super Champions League . Dopo il ko all'esordio contro il Liverpool di Arne Slot, i rossoneri vogliono dimostrare di essersi ritrovati anche in campo internazionale, forti dei risultati maturati in Serie A contro Venezia, Inter e Lecce.

Bayer Leverkusen-Milan, l'orario

Bayer Leverkusen-Milan andrà in scena oggi, martedì 1 ottobre, alle ore 21 nella splendida cornice della BayArena.

Dove vedere Bayer Leverkusen-Milan in diretta tv

Bayer Leverkusen-Milan sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva sui canali Sky Sport, come previsto dagli accordi per i diritti televisivi pattuiti con la Uefa.

Dove vedere Bayer Leverkusen-Milan in streaming

Bayer Leverkusen-Milan sarà visibile live in streaming su Sky Go e Now. Le omonime applicazioni sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.