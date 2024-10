Champions League, quale partita in chiaro in tv nella seconda giornata

La Champions League torna in chiaro in televisione! Anche in questa edizione della competizione europea, TV8 trasmetterà sul proprio canale una partita in programma in giornata. Quest'anno, però, la scelta non ricadrà su una delle cinque italiane impegnate nella massima competizione continentale, bensì su un big match tra squadre straniere.

Champions League: la partita in chiaro per la seconda giornata

Per la seconda giornata di Champions League, TV8 trasmetterà in diretta tv in chiaro, alle ore 21:00, Lille-Real Madrid. I campioni in carica saranno impegnati nel nord della Francia, contro la squadra attualmente quinta in Ligue1. I blancos, privi dell'infortunato Courtois, nell'ultima gioranta di campionato hanno pareggiato per 1-1 nel derby contro l'Atletico Madrid. La diretta della partita sarà anticipata da "TV8 Champions Night", studio pre-partita, a partire dalle ore 20.20, condotto da Leo Di Bello e Sarah Castellana, con in studio troveremo Fabio Quagliarella, Walter Zenga e Stefano De Grandis. Quindi, un ampio-post partita che anticiperà, alle 23:00, gli highlights delle partite di Champions League del martedì e del mercoledì, con il focus impostato soprattutto sulle italiane.