Liverpool, Slot annuncia: "Con il Bologna out Chiesa". Poi il paragone con l'Atalanta

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Liverpool- Bologna , Arne Slot ha annunciato il forfait di Federico Chiesa per il match della seconda giornata di Champions League: " Chiesa si è allenato ieri, ha avuto qualche problema e non me lo aspetto in campo . Dobbiamo guardare anche avanti, so che sarebbe stato bello giocare contro una squadra italiana, ma lo aspettiamo per altre notti".

Liverpool, Slot: "Bologna come l'Atalanta perché..."

Poi, sui rossoblù di Vincenzo Italiano: "La scorsa stagione, ma anche in questa, hanno dimostrato di essere una squadra molto difficile da battere e noi come Liverpool sappiamo quanto difficile sia battere squadre che ti seguono a uomo a tutto campo, come l'anno scorso con l'Atalanta. Sfidare un team italiano in Europa è sempre complicato". Poi il retroscena di mercato: "Nella squadra per cui lavoravo eravamo interessati a Beukema. Cercavamo un difensore centrale e abbiamo visto molto potenziale in lui, purtroppo per noi ha scelto un altro club, sfortunatamente per lui però ha scelto quello sbagliato (ride, ndr). Però lui è andato molto bene e poi l'ha preso il Bologna: è veramente un bel giocatore, non vedo l'ora di salutarlo domani".