Inter-Stella Rossa diretta Champions League: sblocca Calhanoglu LIVE

MILANO - L'Inter cerca continuità contro la Stella Rossa . È il secondo turno di una Champions League tutta nuova e ancora da scoprire per come si svilupperà. Simone Inzaghi vuole i tre punti perché si gioca a San Siro contro una squadra che non può essere considerata al momento una big in Europa. Segui la gara in diretta...

21:45

45' - Due minuti di recupero

Assegnato l'extra time del primo tempo: si gioca per altri 120 secondi.

21:43

41' - Parata di Sommer

Ndiaye di punta centra in pieno il portiere dell'Inter. Stella Rossa vicina al pareggio.

21:39

39' - Mkhitaryan sopra la traversa

Azione in pressing offensivo dell'Inter. L'armeno da buona posizione spara alto.

21:35

35' - Pavard al tiro

Conclusione da fuori area del difensore che si spegne sui tabelloni pubblicitari.

21:34

33' - Applausi per Sommer

Il portiere controlla un pallone difficile di piede e va in dribbling. San Siro apprezza.

21:31

30' - L'Inter chiede un rigore

Taremi cade a terra dopo un contrasto in area: per l'arbitro è tutto regolare.

21:29

28' - Squillo Stella Rossa

Maksimovic ci prova di collo pieno di sinistro: la palla sfiora il palo.

21:24

22' - Mkhitaryan sfiora il bis

Il cucchiaio di Mkhitaryan, innescato da Arnautovic, viene murato dal portiere della Stella Rossa. Inter vicina al raddoppio.

21:21

20' - Annullato un gol a Dumfries

Segna l'olandese ma l'arbitro annulla ancora per fuorigioco. E' la seconda rete non convalidata per l'Inter.

21:20

19' - Ripartenza Stella Rossa

Zielinski perde un pallone e Maksimovic in contopiede va al tiro senza però precisione.

21:17

17' - Bastoni dalla distanza

Palla alle stelle: il difensore ci prova ma manca ampiamente la porta.

21:15

15' - Ammonito Mkhitaryan

L'armeno manca il pallone e atterra Ndiaye: scatta il giallo.

21:12

11' - Gol di Calhanoglu, l'Inter comanda

Punizione perfetta del turco che segna con l'aiuto del palo e una leggerissima deviazione della barriera (dell'ex Milan Krunic). L'Inter conduce per 1-0 contro la Stella Rossa.

21:10

10' - Mkhitaryan in pressione

L'ex Roma conquista una punizione da 25 metri rubando un pallone in pressione.

21:04

3' - Gol annullato all'Inter

Segna Arnautovic, ma l'arbitro non convalida la rete per fuorigioco.

21:03

2' - Cross di Dumfries

Sulla destra l'olandese mette in mezzo un traversone pericoloso che il portiere della Stella Rossa respinge di pugno.

21:01

1' - Inter-Stella Rossa è iniziata

Via alla partita: l'Inter in possesso palla.

21:00

Inter-Stella Rossa, squadre in campo

Foto di rito e scambio di gagliardetti a metà campo tra i due capitani. E' tutto pronto a San Siro.

20:55

Inter-Stella Rossa, mancano pochi minuti

Ci siamo quasi. A San Siro il fischio d'inizio è fissato alle 21 in punto.

20:48

Inter, 13 clean sheet

L’Inter ha mantenuto la porta inviolata in 13 delle ultime 22 partite di Champions League, più di qualsiasi altra squadra dal 2022-23. Nella prima giornata i nerazzurri sono diventati la seconda squadra, insieme allo Sporting Lisbona, ad ottenere un clean sheet esterno contro il Manchester City.

20:39

Inter-Stella Rossa, Marotta sul caso ultras

Marotta ha parla del caso ultras prima della sfida di Champions: "L'Inter non ha nulla da temere, è una società integerrima. I tifosi devono stare tranquilli".

20:29

Inter-Stella Rossa, l’imbattibilità interna

L’Inter è imbattuta nelle ultime nove partite casalinghe disputate in Champions League (7 vittorie, 2 pareggi), e non arriva a 10 gare interne di fila senza sconfitte nel torneo dal periodo compreso tra febbraio 2009 e novembre 2010, periodo in cui ha vinto la competizione (2-0 contro il Bayern Monaco nella finale del 2009-10).

20:12

Inter-Stella Rossa, la situazione ambientale

La Curva dell'Inter è ancora semi vuota dopo il terremoto per il caso ultras. Completamente vuoto il settore ospiti perché la trasferta è stata vietata ai tifosi della Stella Rossa per il rischio disordini.

20:13

Champions League, la classifica

20:05

Inter-Stella Rossa, i precedenti

Inter e Stella Rossa si sono affrontate in due precedenti occasioni nelle competizioni europee, con la formazione italiana che, con un punteggio aggregato di 2-1, ha superato il turno nei quarti di finale della Coppa dei Campioni 1980-81 (1-1 in casa e successo in trasferta per 1-0). Questa, inoltre, sarà solo la seconda volta in questo secolo che una squadra italiana e una serba si affronteranno in una stagione di Champions League, dopo i due incontri tra Napoli e Stella Rossa nella fase a gironi del 2018-19 (3-1 in casa e 0-0 in trasferta in favore del Napoli).

19:58

Inter, tanto turn over

Inzaghi, come da previsione, ha cambiato 7 giocatori rispetto alla sfida contro l'Udinese: davanti c'è il tandem composto da Taremi e Arnautovic.

19:56

Inter-Stella Rossa, le formazioni ufficiali

INTER: (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Zielinski, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Taremi, Arnautovic. All. Inzaghi.

STELLA ROSSA: (4-2-3-1): Glazer; Seol, Spajic, Drkusic, Djiga; Krunic, Elsnik; Silas, Maksimovic, Olayinka; Ndiaye. All. Milojevic.

19:48

Inter, le parole di Inzaghi alla vigilia

"Sabato, a Udine, si è rivista la vera Inter. Se l'Udinese non avesse segnato nelle due uniche occasioni concesse, ora si parlerebbe d'altro. Ad ogni modo, la vera Inter c’era stata anche con Manchester City, Lecce e Atalanta. La nuova Champions? È certamente più avvincente, perché è un tutti contro tutti. Abbiamo sempre passato i gironi con una certa facilità, mentre ora non si possono fare calcoli. Serve attenzione fin dalle prime partite. La Stella Rossa, in campionato, ha raccolto 8 vittorie e un pareggio. È una squadra in salute. Dovremo essere bravi a gestire le insidie", ha detto ieri Inzaghi alla vigilia della sfida di Champions.

19:45

Inter-Stella Rossa: tutte le info

Milano, San Siro