Bayer Leverkusen-Milan diretta Champions League: gol annullato a Boniface LIVE

Alla BayArena è la notte di Bayer Leverkusen-Milan , valida per la seconda giornata della nuova Champions League . Il Milan cerca il pronto riscatto dopo la sconfitta all'esordio a San Siro contro il Liverpool (1-3) . Il Bayer Leverkusen è reduce dal travolgente 4-0 in trasferta contro il Feyenoord . Aggiornamenti in tempo reale. Segui la diretta de Il Corriere dello Sport - Stadio .

21:45

Due minuti di recupero.

21:41

Tentativo di Adli, conclusione che pecca di potenza.

21:39

Tentativo dalla distanza di Pulisic: para Hradecky.

21:38

Grimaldo è scatenato. Ennesimo cross. Maignan fa buona guardia, la palla finisce a Frimpong che calcia di prima ma manda alto sopra la traversa.

21:37

Problemi a una spalla per Abraham. Si scalda Morata.

21:35

Uno due tra Wirtz e Grimaldo, Maignan smanaccia il cross.

21:27

Il Milan si ricompatta dopo il gol annullato a Boniface. Grimaldo ci prova dalla distanza, ma Maignan è attento e smanaccia.

21:21

Annullato per fuorigioco un gol a Boniface. L'azione era stata iniziata da Frimpong, che aveva ricevuto la palla in posizione di offside. L'esterno aveva controllato, crossato in area e trovato la deviazione vincente di Bonniface di piatto in rete. L'arbitro Scharer non ha convalidato.

21:18

Il Bayer Leverkusen colleziona calci d'angolo. Altro cross di Grimaldo, ancora attenta la retroguardia rossonera.

21:14

Spinge il Bayer Leverkusen, cross teso di Garcia che non trova nessuno in area di rigore.

21:13

Il Milan si difende con ordine tenendo botta alla pressione nella propria metà campo del Bayer Leverkusen.

21:08

Primo cartellino giallo della partita, ammonito Garcia Serrano per fallo su Pulisic.

21:03

Subito pericoloso Boniface, che rientra sul destro e calcia: Maignan ci mette la mano e para. Sugli sviliuppi del calcio d'angol spizza di testa Tah, ma il portiere del Milan è ancora una volta reattivo.

21:01

Partiti, è iniziata Milan-Bayern Leverkusen.

20:58

Inno della Champions, sta per iniziare Bayer Leverkusen-Milan.

20:50

Tutto pronto per il calcio d'inizio di Bayer Leverkusen-Milan.

20:35

Xabi Alonso a Sky: "Saluto Cambiasso. Abbiamo iniziato il corso a Madrid e ora siamo qui. Contro le squadre italiane il ritmo è diverso rispetto a quello delle altre nazioni. Contro un grandissimo Milan ci sarà bisogno di giocare una grande partita".

20:25

Fonseca: "Con altri tipi di squadre cambieremo modo di difendere. Ora abbiamo trovato un modo di difendere e lo portiamo avanti".

20:24

Fonseca a Sky: "Ho motivato i ragazzi, ho provato a infondere coraggio in loro, gli ho chiesto di esprimere le loro qualità. Dobbiamo vedere questa partita come un'opportunità e dobbiamo giocare con coraggio. Ho preferito non rischiare dall'inizio Morata. Per il resto non cambia quasi niente".

20:23

Milan in campo, inizia il riscaldamento dei rossoneri. Si fanno sentire i tifosi che hanno seguito la squadra in Germania.

20:15

Champions League, il calendario della seconda giornata.

20:00

Bayern Leverkusen-Milan, le formazioni ufficiali.

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Hradecky; Hincapié, Tah, Tapsoba; Grimaldo, Garcia, Xhaka, Frimpong; Wirtz, Adli; Boniface. All. Xabi Alonso.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Gabbia, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Abraham. All. Fonseca.

19:55

La formazione ufficiale del Bayer Leverkusen.

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Hradecky; Hincapié, Tah, Tapsoba; Grimaldo, Garcia, Xhaka, Frimpong; Wirtz, Adli; Boniface. All. Xabi Alonso.

19:48

La formazione ufficiale del Milan.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Gabbia, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Abraham. All. Fonseca.

19:45

Champions League, la classifica aggiornata dopo la prima giornata della fase campionato.

BayArena - Leverkusen