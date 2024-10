Champions League, l'Arsenal domina il Psg. Dortmund a valanga, manita Barça

Arsenal autoritario, le big dilagano

Successo autoritario per l'Arsenal di Arteta, che indirizza il match con il Psg grazie all'uno-due nel cuore del primo tempo firmato da Havertz e Saka. Goleade per le altre big impegnate in serata, con il poker del City a Bratislava sullo Slovan, a segno Haaland, ed il pokerissimo del Barcellona sullo Young Boys, con doppietta di Lewanodwski.

Arsenal-Pg 2-0, tabellino e statistiche

Slovan Bratislava-Man City 0-4, tabellino e statistiche

Barcellona-Young Boys 5-0, tabellino e statistiche

Comandano Dortmund e Brest

Al comando del maxi-girone di Champions, però, al momento ci sono le uniche due squadre a punteggio pieno insieme al Bayer Leverkusen, il Borussia Dortmund ed il sorprendente Brest. I tedeschi esagerano con il Celtic, umiliato per 7-1, con Adeyemi gran mattatore con una tripletta, mentre i francesi sbancano Salisburgo con quattro reti.

Dortmund-Celtic 7-1, tabellino e statistiche

Salisburgo-Brest 0-4, tabellino e statistiche

Due soli pareggi

A completare il quadro delle partite in programma, anche due pari, entrambi per 1-1, tra Stoccarda e Sparta Praga e in Psv-Sporting, con gli olandesi che erano andati in vantaggio grazie all'ex bolognese Schouten.

Psv-Sporting 1-1, tabellino e statistiche

Stoccarda-Sparta Praga 1-1, tabellino e statistiche