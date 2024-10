Lipsia-Juve ore 21: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Lipsia-Juve, la cronaca

Serata importante per la Juventus di Thiago Motta, alla ricerca di nuove risposte positive anche in Champions League, dove il cammino si è aperto con la convincente vittoria contro il PSV Eindhoven. Il Lipsia di Marco Rose, però, è avversario di ben altro livello, per singoli, modo di giocare e organizzazione di squadra. In Serie A, i bianconeri stanno tenendo il passo del Napoli di Antonio Conte e hanno ritrovato i gol di Dusan Vlahovic proprio nell'ultimo weekend a Marassi, piegando il Genoa di Alberto Gilardino e tenendo la porta ancora una volta inviolata. I tedeschi, dal canto loro, sono imbattuti in Bundesliga e seguono a ruota Eintracht Francoforte e Bayern Monaco, grazie ai tre successi e i due pareggi maturati in avvio. In Champions, il Lipsia è rimasto a secco di punti a causa della rimonta subita a Madrid contro l'Atletico del Cholo Simeone, capace di portarla a casa proprio nel finale. Quella di stasera è una sfida spartiacque, ma lontana dall'essere decisiva.