Shakhtar-Atalanta ore 18.45: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Shakhtar-Atalanta, la cronaca

Archiviata la trasferta di Bologna, che ha consegnato ai bergamaschi soltanto un pari in extremis, l'Atalanta di Gian Piero Gasperini è chiamata a rituffarsi in Champions League per ritrovare se stessa e un successo che manca dallo scorso 15 settembre. Test importante per comprendere l'attuale tenuta difensiva della Dea, che è riuscita a mantenere la porta inviolata soltanto in due occasioni in questa stagione, contro Lecce ed Arsenal. Di fronte, stavolta, ci sarà uno Shakhtar che non vuole certo recitare il ruolo di comparsa, potendo contare su un organico di qualità e sulla sua esperienza a livello internazionale. Il Gasp avrà sicuramente studiato la gara del "Dall'Ara", dove il Bologna è stato bravo ad arginare le fonti di gioco della formazione ucraina, pericolosa solo sul calcio di rigore fallito da Sudakov e intercettato da Skorupski. L'Atalanta deve vincere per tenere il passo delle dirette concorrenti e coltivare il sogno qualificazione.