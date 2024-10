Liverpool-Bologna diretta Champions League: decidono Mac Allister e Salah LIVE

Il Liverpool ha battuto 2-0 il Bologna nella seconda giornata della fase campionato della nuova Champions League: gol di Mac Allister all'11 e Salah al 75'. I Reds di Arne Slot hanno vinto ancora dopo il 3-1 in trasferta nel primo turno contro un'altra italiana, il Milan, mentre i rossoblù di Vincenzo Italiano hanno incassato la prima sconfitta, successiva al pari al Dall'Ara contro lo Shakhtar Donetsk (0-0). Segui la partita in tempo reale su Il Corriere dello Sport - Stadio .

Gol di Salah. Innescato da una sventagliata di Szoboszlai l'attaccante egiziano converge in area di rigore, avanza di qualche metro, e lascia partire un sinistro strepitoso all'incrocio dei pali: imparabile per Skorupski. Liverpool-Bologna 2-0.

Doppio cambio Bologna: Castro per Dallinga e Iling Junior per Ndoye.

21:45

Fine primo tempo, Liverpool avanti all'intervallo

Fine primo tempo. Liverpool al riposo in vantaggio di un gol: all11' a bersaglio Mac Allister. Bologna protagonista di un ottima prima frazione di gioco. Soprattutto dopo il gol subito i rossoblù hanno reagito alla grande colpendo una traversa e un palo con Ndoye.

21:44

45' - Un minuto di recupero

Solo un minuto di recupero concesso dall'arbitro Dabanovic.

21:38

39' - Ammoniti Beukema e Konaté

Ammoniti Beukema e Konaté per reciproche scorrettezze.

21:36

37' - Lucumì attento su Luis Diaz

Il Liverpool prova a riaffacciarsi dalle parti di Skorupski, ma Lucumì è attento su Luis Diaz.

21:32

33' - Dominio Bologna, Allison decisivo

Ndoye per Urbanski, gran tiro e gran parata di Allison. Il Bologna ora sta dominando ad Anfield.

21:31

32' - Palo di Ndoye!

Orsolini sbuca sul secondo palo su cross profondo dalla trequarti di Moro, ma trova le gambe di Posch che si era lanciato in scivolata nel tentativo di deviare in rete. Nell'azione successiva tiro di Ndoye: palo esterno!

21:28

29' - Traversa di Ndoye!

Tiro di Ndoye deviato da Konaté, palla sulla traversa. Orsolini rimette in mezzo di testa, ma è in fuorigioco.

21:25

26' - Ammonito Van Dijk

Van Dijk allarga il braccio su Dallinga: ammonito.

21:21

22' - Ancora Liverpool

Mac Allister cerca di imbeccare Nunez che, nell'azione successiva, stoppa e tira debolmente: attento in entrambe le circostanze Skorupski.

21:18

19' - Szoboszlai sfiora il raddoppio

Szoboszlai di prima su tocco a rimorchio di Salah: palla di un nulla sul fondo.

21:15

16' - Gol annullato a Nunez

Nunez segna, ma era scattato in posizione di offside.

21:13

14' - Konaté attento

La reazione del Bologna è affidata a un traversone di Moro, allontanato da Konaté.

21:10

11' - Gol di Mac Allister, Liverpool-Bologna 1-0

Gol di Mac Allister. Liverpool in vantaggio. Assist di Salah, che ha messo in mezzo un gran pallone per il centrocampista campione del mondo con l'Argentina del 2022. Tocco comodo, Skorupski battuto, Reds avanti.

21:08

9' - Gol annullato a Dallinga

Tiro di Orsolini abbondantemente sul fondo, poi gol di Dallinga su passaggio filtrante di Miranda, ma è tutto fermo: fuorigioco.

21:04

5' - Miranda ferma Salah

Bene Miranda su Salah. Il Bologna si difende con ordine.

21:01

2' - Pericolo per il Bologna

Gravenberch mette in mezzo, Posch con più di un affanno riesce ad allontanare trovando la deviazione di Nunez: rimessa dal fondo.

21:00

1' - Partiti!

Partiti! Via a Liverpool-Bologna.

20:59

Scambio di gagliardetti tra Van Dijk e Freuler

Scambio di gagliardetti tra Van Dijk e Freuler. Tutto pronto per il calcio d'inizio.

20:55

You'll Never Walk Alone, brividi prima del fischio d'inizio

You'll Never Walk Alone ha regalato i soliti brividi ad Anfield. Squadre nel tunnel. Sta per iniziare Liverpool-Bologna.

20:45

Cremonini: "Anfield è un sogno che si realizza, stiamo vivendo la storia"

Cesare Cremonini a Sky Sport: "Scusate se diro cose prive di senno. È un sogno che si realizza, non lo dimenticherò mai. Siamo ad Anfield per Liverpool-Bologna. È stata una giornata lunga, piena di gratitudine. Quando vedi i ragazzi entrare ti sale un fuoco dentro. È la prima volta per me, per tutti i tifosi che sono sugli spalti. Stiamo vivendo la storia, è qua, sotto i nostri piedi".

"Nella Curva del Bologna ho imparato a perdere e poi gestire la mia voce. La prima partita che ho visto in vita mia era nel 1988 Bologna-Genoa 2-0 doppietta di Marronaro e c’eri tu (Marocchi) in campo. Baggio? Sembra che ha giocato tutta la vita a Bologna, è poesia ed è per questo che è entrato in una canzone. Guarda che belli i tifosi del Bologna!"

"Per me l’era Italiano è iniziata domenica scorsa contro l’Atalanta. Ho visto una squadra unita. Sono andato a Monza a vedere il Bologna. Il gol di Castro ha sbloccato lui e la squadra. In campionato ce la giocheremo bene. Castro è l’unico che è entrato qui ieri e sembrava che non gliene fregasse nulla, rideva e scherzava. Giochiamocela al massimo, misuriamoci, va vissuta così. Come se fossimo a vedere i più grandi cantare a Wembley. Impariamo e godiamocela. Poi si sogna un gol di Castro, una parata di Skorupski. Durante la partita sono molto meno poetico".

"Morandi va dicendo che gli ho rotto una costola con un abbraccio. Non sono così facinoroso. Lui è cresciuto in Curva ed esulta meglio di me. Guarderò la partita e la Curva. Forza Bologna". Cremonini ha poi baciato l’erba di Anfield.

20:30

Italiano: "Palcoscenico grandioso, ma al fischio iniziale daremo battaglia"

Italiano ha parlato a Sky Sport prima di Liverpool-Bologna: "Dobbiamo giocare, cercare di trasmettere a tutti fiducia ed entusiasmo. Affrontiamo una grande squadra, ma possiamo dire la nostra. Per la prima volta qui ad Anfield un po' di emozione c'è, questo è un palcoscenico grandioso, poi dopo il fischio d'inizio, inizia la battaglia. L'obiettivo di oggi è crescere. Dallinga titolare? Castro sta bene ed è recuperato, Dallinga sta crescendo, è al centoper cento rispetto a Castro che aveva una botta al polpaccio. Avendo partite ravvicinate Dallinga può far vedere le sue qualità, qui dove ha già fatto bene".

20:27

Bologna, boato all'ingresso in campo per il riscaldamento

Boato dei tifosi del Bologna al momento dell'ingresso in campo dei rossoblù. Anche i supporter inglesi si sono fatti sentire, eccome, per provare a intimorire, sportivamente parlando, gli uomini di Italiano.

20:25

Anche Cesare Cremonini ad Anfield con Giorgia Cardinaletti

Liverpool-Bologna, Cesare Cremonini ad Anfield con la fidanzata. Il cantante, in compagnia della giornalista Giorgia Cardinaletti, prontissimo a tifare rossoblù. VEDI IL VIDEO DELL'INVIATO ROBERTO MAIDA.

20:20

Bologna, la seconda volta contro una squadra inglese

L'unico incontro del Bologna contro una squadra inglese in una competizione UEFA risale alla Coppa Intertoto del 2002: venne sconfitto in finale dal Fulham con un punteggio complessivo di 5-3. Junichi Inamoto realizzò una tripletta nel 3-1 a Londra della gara di ritorno. Fonte: Uefa.com.

20:10

Slot preferisce Nunez a Diogo Jota

Slot apporta un solo un cambiamento nel Liverpool rispetto all'undici iniziale scelto per la sfida in trasferta in Premier League contro il Wolverhampton (2-1): Nunez subentra a Diogo Jota.

20:08

20:04

Bologna, quattro novità dall'inizio

Quattro novità dall'inizio per Italiano rispetto al match pareggiato al Dall'Ara con l'Atalanta: dentro Miranda, Moro, Urbanski e Dallinga al posto di Lykogiannis, Fabbian, Aebischer e Castro.

20:01

Liverpool-Bologna, le formazioni ufficiali

Liverpool-Bologna, le formazioni ufficiali.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Szoboszlai, Gravenberch, Mac Allister; Salah, Nunez, Luis Diaz. All. Slot.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Miranda; Moro, Freuler, Urbanski; Orsolini, Dallinga, Ndoye. All. Italiano.

20:00

