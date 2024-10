Infortunio Bremer e Nico Gonzalez, Juve in ansia: cosa è successo e le loro condizioni

Tegola importante per Thiago Motta , costretto a rinunciare a Gleison Bremer dopo pochi minuti. Capitano di serata, il difensore brasiliano è rimasto a terra dolorante per un problema al ginocchio , dopo una torsione innaturale dell'arto, causata da uno scontro fisico con Openda, al 5' di Lipsia-Juventus .

Infortunio Bremer in Lipsia-Juve: le condizioni del difensore brasiliano

A terra per un paio di minuti, supportato dai membri dello staff medico e dai compagni di squadra, Bremer ha provato a piegare e stendere il ginocchio sinistro, nella speranza di rimanere in campo. Nonostante ciò, è stato costretto ad uscire dal terreno di gioco, lasciando spazio a Federico Gatti, che ha ereditato anche la fascia di capitano. Juve sfortunata in avvio alla Red Bull Arena di Lipsia.

Infortunio Nico Gonzalez, seconda tegola per Motta

Infortunio muscolare per Nico Gonzalez, che si è accasciato al suolo pochi minuti dopo l'uscita di Gleison Bremer. L'attaccante argentino, arrivato in estate dalla Fiorentina, ha provato a stringere i denti, ma poi ha dovuto alzare bandiera bianca, toccandosi il flessore della coscia destra. La Juve si augura non ci sia lesione, in attesa degli esami strumentali del caso. Secondo cambio prima dell'intervallo per Thiago Motta, che ha già sprecato due slot. Dentro Francisco Conceiçao.