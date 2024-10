Vlahovic, rigore negato in Lipsia-Juve: tifosi furiosi sui social

Letexier nella bufera . Tifosi della Juventus furiosi sui social per la decisione dell'arbitro francese all'alba dell'intervallo della sfida in scena a Lipsia , in occasione della seconda giornata della League Phase della Super Champions League . Fa discutere l'intervento di Lukeba su Vlahovic , non ravvisato dal direttore di gara e dalla sala Var .

Rigore negato a Vlahovic in Lipsia-Juve, tifosi furiosi sui social

"Ci hanno tolto un rigore su Vlahovic", è questo il tenore dei commenti sui social dei tifosi della Juventus, furiosi per la mancata concessione del penalty in favore della squadra di Thiago Motta, per il contrasto Lukeba-Vlahovic. Check del Var, ma il francese Letexier non è stato richiamato all'on field review, nonostante le proteste dei calciatori bianconeri e dello stesso tecnico italo-brasiliano. Alta tensione anche tra le panchine, con l'ex allenatore del Bologna che si è più volte rivolto ai diretti avversari con il dito alla bocca, urlando "Muto!". Marco Rose ha poi chiesto scusa a nome dei suoi, avendo compreso la situazione. Intanto, sul web, polemiche e veleni per un rigore che avrebbe potuto riequilibrare la contesa ancor prima dell'intervallo. Vlahovic è rimasto a terra dolorante per qualche secondo, mentre la sala Var non ha valutato l'impatto da massima punizione.

Di Gregorio espulso, poi il rigore causato da Douglas Luiz. È polemica

Partita ricca di episodi alla Red Bull Arena di Lipsia. Michele Di Gregorio espulso per l'intervento con la mano sinistra all'esterno dell'area di rigore bianconera, nel tentativo di anticipare Openda. Sul successivo calcio di punizione, Xavi Simons centra in pieno il braccio del neo entrato Douglas Luiz, che spinge la sala Var a richiamare nuovamente Letexier all'on field review. Calcio di rigore per il Lipsia e doppietta di Sesko, con la Vecchia Signora in inferiorità numerica. Sul web, i tifosi si sono scagliati contro il fischietto transalpino.