Bologna bello e sfortunato: vince il Liverpool con i gol di Mac Allister e Salah

Il primo tempo di Liverpool-Bologna: segna Mac Allister, sfortuna rossoblù

É un primo tempo di emozioni vere, nitide. Al 10' il Bologna trova la rete con Dallinga, ma è fuorigioco. Appena un minuto dopo, il Liverpool risponde con il gol di Mac Allister, servito magistralmente da Salah: l’argentino, da due passi, non sbaglia. I Reds continuano a premere e, al 15', Nunez segna il 2-0. Alt, tutto fermo, è offside netto. Ma la squadra di Slot quando riparte fa paura. Szoboszlai, al 19', sfioral raddoppio con un destro che si spegne a pochi centimetri dal palo. Poi la reazione rossoblù con due nitide occasioni: al 28' Ndoye colpisce la traversa con un tiro deviato, poi scheggia il palo esterno un attimo dopo. Al 33' Alisson decisivo con una grande parata sul tiro ravvicinato di Urbanski. Bologna coraggioso, attento e sfortunato.

Il secondo tempo: raddoppio di Salah

Alisson dice no a Orsolini: Italiano in panchina si dispera. Si apre così la ripresa ad Anfield. Salah con il suo mancino sfiora il palo lontano con il classico tiro a rientrare. Mezz’ora alla fine. Il Liverpool gioca sempre bene e il “gol alla Salah”, dopo le prove generali arriva al 75’. Sinistro imprendibile per il 2-0. I cambi di Italiano funzionano poco, i Reds controllano la partita senza grossi problemi. Orsolini in pieno recupero ci prova su punizione: barriera e angolo. Non accade più nulla, vince il Liverpool.

