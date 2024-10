"Nove minuti?", il gesto di Thiago Motta all'arbitro è virale sui social

Thiago Motta nervoso nel finale di Lipsia-Juventus. L'arbitro Letexier, nella bufera per alcune decisioni prese nel corso dei 90 minuti della Red Bull Arena, ha assegnato 9 minuti di recupero, allungando la sofferenza di Gatti e compagni, in vantaggio per 2-3 grazie alla doppietta di Vlahovic e la rete di Francisco Conceiçao. Al momento della segnalazione del tabellone luminoso, alzato dal quarto uomo, non è passato inosservato il gesto di Motta, ricco di sarcasmo e ironia, Ha fatto segno "nove" con le due mani, sottolineando l'eccessivo recupero concesso dal direttore di gara.