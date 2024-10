Thiago Motta ironico: "Gatti mi ha dato una gomitata, ho preso anche io tre punti"

Una Juve pazzesca vince in Germania contro il Lipsia in rimonta nonostante l’uomo in meno. Il gol di Conceicao all’82’ decide una sfida rocambolesca che regala ai bianconeri la seconda vittoria su due partite nella nuova Champions. Ecco le parole del tecnico Thiago Motta a fine partita.

23:47

Thiago Motta: "Prestazione incredibile della mia Juve"

"Tante cose negative accadute in campo ma la risposta della squadra è stata importante. I ragazzi hanno dato tutto sul campo e sono stato felicissimo per la grandissima prestazione offerta. Nel primo tempo abbiamo giocato bene e poi anche nel secondo tempo abbiamo continuato a fare bene solo che nel finale abbiamo messo in campo una convizione importante dimostrando di essere superiori all'avversario"

23:44

Thiago Motta: "Trasmessa grande voglia di vincere"

Il tecnico bianconero è intervenuto anche ai microfoni di Sky Sport: "Ho un gruppo che indossa la maglia importante e ha una mentalità importante. Questo deve avere la mia squadra, un grande orgoglio come quello dimostrato stasera. Abbiamo trasmesso voglia, impegno e coraggio quando è il coraggio di farlo. Sono contento che i ragazzi hanno affrontato bene i momenti di difficoltà che hanno avuto. Durante i festeggiamenti Gatti mi ha dato una gomitata, diciamo che ho preso anche io tre punti".

23:39

Conceicao: "Che notte! Vittoria meritata"

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il protagonista della serata juventina: "È stata una vittoria molto difficile contro un'ottima squadra. Voglio approfittare di questo momento per ringraziare tutte le persone che compongono lo staff e la squadra, perché è anche grazie a loro se abbiamo centrato questa vittoria oggi. Motta? Il mister mi chiede di fare ciò che so fare, mi dà molta libertà, dandomi spazio, sia a me che agli altri giocatori. Sono contento, mi sto trovando molto bene, non posso far altro che continuare a dare il massimo. Obiettivo? È stata una vittoria difficile oggi, più che meritata, questo è quello che deve fare la Juventus, pensando una partita alla volta. Questa è la responsabilità di giocare nella Juve".

23:34

Thiago Motta: "Abbiamo avuto coraggio"

“I miei giocatori hanno avuto coraggio. Andando in avanti hanno capito di poter contrastare il Lipsia, anche in 10. Presto per capire come sarà il nostro percorso in Champions, ora pensiamo al campionato. Bremer e Gonzalez? Dobbiamo capire bene, il dottore vedrà. Speriamo non siano gravi”.

23:32

Thiago Motta: "Bella vittoria"

Ecco Thiago Motta ai microfoni di Prime: “Abbiamo giocato bene, anche se abbiamo fatto qualche sbaglio tecnico, qualche passaggio. Il secondo tempo è stato meglio anche giocando in 10. Abbiamo fatto una bella prestazione e una bella vittoria”.

23:29

23:24

Vlahovic: "Non abbiamo mai mollato"

In attesa di Thiago Motta l'attaccante parla ai microfoni di Prime: "Sono contentissimo, soprattutto per la squadra. Abbiamo dimostrato che stiamo diventando una squadra, non abbiamo mai smesso di pressare neanche con l'uomo in meno. Queste vittorie ci servono, dobbiamo abituarci a questo livello. Non abbiamo mai mollato. Complimenti ai compagni e al mister che ha preparato la partita".

23:14

23:04

