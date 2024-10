Moviola Lipsia-Juve: nessun dubbio, ai bianconeri manca un rigore

Non convince il francese Letexier. Tra le situazioni più controverse di una serata complicata c’è l’episodio alla mezz’ora del primo tempo: Lukeba arriva fuori tempo e rifila una scarpata a Vlahovic, cheanticipando l’avversario aveva appena tentato la conclusione. Il transalpino si fida delle sue sensazioni e spartisce l’errore con chi è al Var perché manca un rigore.

I tocchi

Il rosso per Di Gregorio ci sta nonostante il portiere provi a sfilare la mano in extremis. Ancor più largo il braccio di Douglas Luiz che provoca il (giusto) rigore. In entrambe le occasioni Letexier si aggrappa al salvagente lanciatogli dal Var.

Mal consigliato

La partita è complessa per definizione, ma il guardalinee non aiuta l’arbitro. Nella ripresa sbandiera e ferma ingiustamente Koopmeiners lanciato a rete in quanto Openda cade goffamente da solo.

Senza cattiveria

In avvio di gara spalla a spalla di notevole intensità tra Openda e Bremer, dopo il quale lo juventino è costretto a uscire. Giusto non sanzionare nessuno.

VAR: Brisard 5

Sul rigore reclamato da Vlahovic non soccorre l’arbitro. Strano, perché poi sono giusti i due richiami per il tocco di mano di Di Grgorio (rosso al portiere) e su quello di Douglas Luiz sulla seguente punizione (rigore per il Lipsia).