Italia, quinto posto in Champions più difficile: ecco cosa serve per averlo anche nel 2025/26

Il rendimento dei club italiani nelle competizioni europee degli ultimi anni ha permesso al nostro campionato di portare, per la prima volta nella storia, una squadra in più nella Champions League ora in corso. A giovarne è stato il Bologna , che ha chiuso l'ultimo campionato di Serie A al quinto posto. Oltre all'Italia , anche la Germania è stata premiata per l'alta posizione nel ranking Uefa portando una squadra in più nella massima competizione europea , Borussia Dortmund in questo caso.

Quinto posto Champions, il regolamento

Stando al regolamento, trovarsi tra i primi due posti nel ranking farebbe guadagnare questo diritto alle nazioni in questione. Per la stagione 24/25 vale lo stesso discorso, ma la conferma per Italia e Germania non sarà semplice come sembra. Avere otto squadre impegnate in competizioni europee, infatti, implica che il punteggio venga diviso per otto (sono 2 punti a vittoria e 1 punto a pareggio), e non per sette come nel caso degli altri paesi. Inoltre, il sistema dei punti tra le tre competizioni, da quest'anno, sarà diverso.

Ranking Uefa, Italia fuori dal podio

Classifica aggiornata alla mano, l'Italia risulta fuori dai primi due posti che consentono di portare una squdra in più l'anno prossimo in Europa. Il nuovo sistema di punteggio e la diversa divisione tra le tre competizioni potrebbero aver fatto scendere di qualche posizione il nostro campionato. Il primo posto è occupato dal Portogallo con 6.800 punti e il secondo dalla Repubblica Ceca con 6.500, che quindi guadagnerebbero uno slot in più. L'Italia si colloca, per ora, al quinto posto con 5.625 punti alle spalle di Inghilterra e Francia. In questo modo, sarebbero "solo" quattro gli slot in Serie A per l'accesso alla Champions League 2025/2026 (Napoli, Juventus, Milan e Inter in questo momento). Tuttavia, è ancora troppo presto per stabilire con certezza chi avrà questo diritto. Non resta che tenersi aggiornati costantemente riguardo al ranking Uefa. Di seguito, la gallery con la classifica Uefa per nazioni aggiornata.

La classifica ranking aggiornata

1. PORTOGALLO 6.800 (5/5)

2. REPUBBLICA CECA 6.500 (4/5)

3. INGHILTERRA 6.000 (7/7)

4. FRANCIA 5.786 (6/7)

5. ITALIA 5.625 (8/8)

6. GERMANIA 5.625 (8/8)

7. SPAGNA 4.857 (7/7)

8. SLOVACCHIA 4.625 (1/4)

9. AUSTRIA 4.600 (4/5)

10. OLANDA 4.333 (5/6)