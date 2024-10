Milan-Bruges ore 18.45: dove vederla in tv, streaming e formazioni

A disposizione: Sportiello, Torriani, Terracciano, Thiaw, Pavlovic, Bartesaghi, Musah, Chukwueze, Okafor, Camarda.

Squalificati -. Indisponibili: Calabria, Florenzi, Bennacer, Abraham. Diffidati -.

La probabile formazione di Hayen

BRUGES (4-3-3): Mignolet; Seys, Mechele, Ordonez, De Cuyper; Onyedika, Jashari, Vanaken; Skov Olsen, Jutgla, Tzolis. All. N. Hayen.

A disposizione: Jackers, Van Den Heuvel, Romero, Sabbe, Vetlesen, Nielsen, Skoras, Talbi, Vermant, Spileers.

Squalificati -. Indisponibili: Boyata, Meijer, Nilsson. Diffidati -.

Milan-Bruges, la cronaca

Milan costretto a vincere per rialzare la testa anche in Champions League e dimenticare le sconfitte incassate con Liverpool e Bayer Leverkusen. Un calendario, finora, non facile per i rossoneri, che hanno dovuto confrontarsi con una delle big del calcio europeo e i campioni di Germania in carica. Ora, però, un test alla portata di Morata e compagni, chiamati a muovere la classifica per risalire la china e rimanere in corsa per il "treno playoff". Di fronte, una squadra che ha perso all'esordio con il Borussia Dortmund, ma ha vinto l'ultima sfida in trasferta contro lo Sturm Graz, portando a casa tre punti importanti. Un Bruges tutto da scoprire, ma con qualche vecchia conoscenza del calcio italiano, come l'ex Bologna Skov Olsen. In campo anche il belga De Cuyper, che ha recentemente punito l'Italia di Spalletti all'Olimpico in Nations League.